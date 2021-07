Kro hitter med nyt koncept: - Det findes bare ikke andre steder

- Ideen lå faktisk i vindueskarmen i et par år, men så kom coronanedlukningen, og det gav os anledning til at få ryddet op i papirerne, siger kroejeren til TV2 ØSTJYLLAND.

En anderledes julegave

Nogle af de gæster, der i disse dage oplever Krominoen er Jette Andersen og hendes mand, Jørgen Andersen, fra Aalborg.

- Vi er her, fordi vi fik turen i julegave af en af vores drenge. Han synes, at vi skulle have sådan en luksustur, i stedet for at går en tur hvor vi bor på herberge nede i Spanien, siger Jette Andersen.