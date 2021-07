Rune har kæmpet for støjskærm i årevis – nu sker der noget

- Vi er rigtig glade for, det her kommer til at ske. Endelig. Det er dejligt at se, at det arbejde vi har lavet, rent faktisk bærer frugt, lyder det fra Rune Birkemose Jakobsen, der gennem flere år har været en aktiv del af gruppen 'Tag toppen af støjen', som arbejder med at få udbedret støjgenerne langs Silkeborg Motorvejen.

- Vi har hele tiden sørget for at holde opmærksomheden på den her problemstilling, så det er dejligt, at vi står her nu og kan se, det er lykkes.