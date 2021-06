Trafikaftale giver lang næse til Randers: - Jeg synes, vi gjorde alt

40 mandater var ikke nok

- Jeg synes, vi gjorde alt. Vi havde fremlagt en fuldt finansieret plan, hvor den indgik. Vi havde besøg af vores partiformand for at tydeliggøre, at det her betyder altså rigtig meget for os, siger Michael Aastrup Jensen.

Kunne I ikke have sat foden ned og sagt, at så vil I ikke være med i aftalen?

- Det kunne vi sagtens. Men så var problemet, at så havde vi ikke sikret støjværn omkring Randers, hvor der er to konkrete projekter. Vi kunne også have risikeret, at der ville være flyttet nogle milliarder fra vejområdet over til baneområdet, som vi heller ikke ville være tilhængere af. Derfor er det jo det bedst mulige resultat med vores 40 mandater, vi har kunnet levere, siger han.