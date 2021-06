Festival blæst bagover: Billetter udsolgt på 18 minutter

SmukFest, som vi kender den, er aflyst for andet år i træk. Men nu har arrangørerne bag stablet et mere corona-sikkert alternativ på benene. Koncerterne bliver til glæde for langt færre gæster end normalt, men festivalens talsmand glæder sig over, at et eller andet trods alt kan lade sig gøre. Billetterne til Småfest bliver sat til salg på onsdag.