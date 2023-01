Købmand skiller sig af med livsværk - nu har nye kræfter overtaget

Derfor er Svend Aage Laursen også meget rørt over, at så mange var forbi for at sige farvel, da butikken havde ekstraordinært åbent 1. januar. Blandt andre flere tidligere ansatte.



- Jeg havde besøg af flere af de unge mennesker, jeg havde i butikken for 20-30 år siden, der kom og sagde, at havde været glade for at være her, og de har taget det med i deres rygsæk fremadrettet. Så det betyder rigtig meget. Det er noget, der varmer, siger den nu tidligere købmand.



Tog pis på personalet

Det var heller ikke let for de nuværende ansatte at sige farvel. Det viste personalet allerede i sidste måned, hvor de lavede en hyldestvideo som afsked til Svend Aage Laursen, som ifølge dem er en helt særlige arbejdsgiver.

- Det er den bedste tid i mit arbejdsliv, de her tre år med Svend. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har følt mig værdsat, og det føles som en stor familie og som at komme hjem, da jeg blev ansat, siger Louise Preuss Jensen, der har arbejdet i butikken i tre år.

Det blev aldrig kedeligt, fortæller Maria Koll, der har arbejdet for købmanden i mere end to år.

- Lige så seriøs han er, lige så meget pis tager han på os. Og det er det, der er sjovt. Det har bare gjort, at stemningen er mere løssluppen, og man kan være, som man vil, siger hun.

Og det er da også særligt personalet og de mange stamkunder, der var svære for købmanden at vinke farvel til.

- Omvendt er alderen også sådan, at det måske er tiden til at gøre det og så få nogle unge friske kræfter på, siger han.

Store sko at udfylde

Købmanden har gennem sine mange år i butikken spillet en stor rolle i lokalsamfundet.

Derfor er ikke kun et tungt nøglebundt at bære, men også nogle store sko at udfylde, som den nye købmand også påpeger.

- Svend er jo en populær mand, men jeg er klar på opgaven. Og det med at være en del af lokalsamfundet vil jeg helt sikkert fortsætte med, siger Casper Kjær Lisby.

- Svend har jo drevet på sin måde, og så kommer jeg ind som ny, frisk købmand, og der kommer selvfølgelig lidt nyt. Ellers er der et fantastisk personale, der også følger med, og dem er jeg utrolig glad for også at overtage.

I mange år har Svend Aage Laursen arbejdet 60 timer om ugen i sin butik, og det har han gjort med glæde. Han går dog heller ikke på pension, men drosler blot ned. Tiden kommer han i stedet til at bruge på at passe nogle af de ejendomme, han ejer sammen med sin kone.