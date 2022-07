Ingen styr på medicinhåndtering: Privat hjemmepleje får skarp kritik

Det har nu givet firmaet et påbud, der skal sikre, at den private hjemmepleje har tilstrækkeligt grundlag for at varetage sundhedsfaglige opgaver på forsvarlig vis.

Derudover skal det sikres, at udarbejdelsen og implementeringen af instrukser for henholdsvis medicinhåndtering, fravalg af livsforlængende behandling, pludselig opstået sygdom samt smitsomme sygdomme forbedres væsentligt.

For lige nu er disse bare ikke gode nok.

Kommunale opgaver har ikke været opdateret

Svane Pleje Favrskov varetager blandt andet opgaver for Favrskov Kommune, og det er særligt her, at der er betydelige mangler.