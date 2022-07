Ukrainere i optog – frygter at krigen i deres hjemland bliver glemt

Hun bruger selv det meste af sin løn tjent i Danmark på at hjælpe hjemme i Ukraine.

- Jeg er virkelig bange for, at folk mister interessen for nyheder fra Ukraine. Vi kan blive tvunget til at underskrive en fredsaftale med Rusland. Det har ingen lyst til. Det er som at tale med terrorister og lave aftaler med terrorister. Det er umuligt, siger Mariana Bondarenko og fortsætter:

- Jeg er meget taknemmelig for danskerne, men mit land er Ukraine. Hjælp os med at stoppe den her krig.