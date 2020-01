Idrætsklub fik nej fra kommune: Finder selv pengene til stor udvidelse

Her ses en illustration af nogle af de nye faciliteter, som idrætsforeningen i Hinnerup ønsker at etablere. Foto: HOG Hinnerup

En af de hurtigst voksende sportsgrene er padeltennis, som er en kombination af tennis og squash. Hvis alt går efter planen, får en ny kommune i år en særlig bane til sporten.

En padeltennis-bane er nemlig en af mange store projekter, som foreningen HOG Hinnerup planlægger.

Vi søger og har skaffet penge via fonde, og så har tennisafdelingen selv en opsparing, som er skabt gennem en frivillig indsats. Peter Bager, formand, HOG Hinnerup

I første omgang fik man nej til økonomisk støtte fra Favrskov Kommune til byggeriet af et nyt klubhus med dertilhørende faciliteter.

I stedet for at give op har de frivillige taget skeen i egen hånd.

- Vi har fået flere yngre spillere i tennisafdelingen, og der er brug for en bane mere. Samtidig kunne det være sjovt at være firstmover i Favrskov på padeltennis, fortæller formanden for hovedafdelingen, Peter Bager, til TV2 ØSTJYLLAND.

En ny tennisbane og en padelbane kommer formentlig til at koste omkring 650.000 kroner, og så snart der er tilladelse fra kommunen, hvilket forventes, så går idrætsforeningen i gang.

- Der er en projektplan klar, og jeg håber og tror på, at banerne kommer i løbet af i år, siger Peter Bager.

Her skal den nye tennisbane og padelbane efter planen ligge i tilknytning til de øvrige baner i klubben. Foto: HOG Hinnerup

Fodboldfaciliteter for over to mio. kr.

Anden del af den store udvidelse i HOG Hinnerup er planlagt ved fodboldbanerne i Haldum-Hinnerup.

Her ønsker klubben en multibane og et mindre område med kunstgræs til teknisk træning. Her er der budgettet med over to mio. kroner, og formanden erkender, at disse ønsker har længere udsigter.

- Den helt store drøm var jo et nyt klubhus, som vi desværre ikke har pengene til uden midler fra kommunen. Det her er så det, man kan kalde fase 0, hvor vi realiserer lidt af planerne selv, siger Peter Bager og fortsætter:

- Fodboldområdet er dog nok lidt længere væk, for det er større tal og en tung opgave.

På sigt håber formanden, at Favrskov Kommune finder midlerne til klubhuset kaldet Oasen, for de nuværende omklædningsrum og øvrige omgivelser er utidssvarende i HOG Hinnerup.

- Jeg håber da ikke, at kommunen bare læner sig tilbage og nyder, at vi forsøger at finde midlerne selv. Vi kan tage de indledende skridt, og jeg håber da, vi er klar hurtigst muligt. Men det er en kæmpe opgave, slår Peter Bager fast.

Tennisbanerne er først på tapetet. De kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til Rønbæk Idrætscenter i Hinnerup. Centret har af flere omgange været under renovering. Foto: Google Street View

Ingen penge, men opbakning

I Favrskov Kommune ventes Kultur- og Fritidsudvalget at bakke op om planerne og give den nødvendige tilladelse til, at foreningen kan arbejde videre.

Da politikerne sagde nej til at støtte projekterne, var det ikke af ond vilje, lyder det.

Lige nu har vi bare desværre svært ved at hjælpe økonomisk, primært fordi vi har sat mange penge af til et nyt idrætsanlæg i Søften. Steen Thomasen (S), formand Kultur- og Fritidsudvalget, Favrskov

- Vores budget-nej kom kun, fordi vi ikke kunne finde pengene. Vi opfordrede til, at foreningen arbejdede videre, for det styrker jo lokalsamfundet med bedre idrætsanlæg, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Thomasen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme opfordring vil han gerne komme med til andre foreninger. Hvis de finder pengene selv, vil Favrskov Kommune forsøge at hjælpe på bedst mulig vis.

- Lige nu har vi bare desværre svært ved at hjælpe økonomisk, primært fordi vi har sat mange penge af til et nyt idrætsanlæg i Søften, forklarer Steen Thomasen.

Onsdag skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle ønsket fra HOG Hinnerup om opstart af planerne.

Udvalgsformanden har en klar forventning om, at de øvrige medlemmer ligesom ham vender tomlen opad.