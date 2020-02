Ida på 10 år dyster i læsemaraton: Kommer ind i en helt anden verden

Det kan være sin sag at få børn og unge til at fordybe sig i læsning fremfor at begrave ansigtet i ipad’en.

I hvert fald viser en undersøgelse lavet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, at især de 10 til 14-årige besøger bibliotekerne sjældnere.

Det var dog ikke lige umiddelbart til at se på biblioteket i Hinnerup mandag. Tværtimod vrimlede det med læselystne børn.

- Det er jo rigtig beroligende at læse. Man får ligesom mere fred i sindet på en måde, siger 10-årige Ida Skjoldager fra Hadsten til TV2 ØSTJYLLAND.

Her er en af dem, der har valgt at bruge 10 timer af sin vinterferie på at deltage i et læsemaraton.

Bibliotek vil tænde læselysten

Favrskov Bibliotekerne oplever, at det langt fra er alle, der har det ligesom Ida Skjoldager, når det kommer til læsning.

Men læsemaratonet er et forsøg på at tænde læselysten hos flere – blandt andet ved hjælp af konkurrenceelementet i arrangementet.

De læselystne børn giver hinanden kamp til stregen, men der er trods alt også plads til at hygge sig med hinanden.

- Vi tæller op, hver gang man har læst 10 sider, siger Kirsti Haven, der er biblioteks- og kulturmedarbejder hos Favrskov Bibliotekerne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle af læsemaraton-deltagerne læser med øjnene, mens andre læser med ørerne. Men ens for alle er, at de har det sjovt i hinandens selskab.

- Vi prøver også at gøre det hyggeligt med nogle aktiviteter undervejs, siger Kirsti Haven.

Bøger kan fortælle om verden

10-årige Ida Skjoldager har selv et bud på, hvorfor ikke alle børn og unge bruger lige så meget tid med en god bog som hende selv.

- En del af drengene på min alder spiller rigtig meget, og pigerne på min alder kan også bruge meget tid på TikTok, Instagram og Snapchat. Jeg tror, det er teknologien, vi bliver meget optaget af, siger hun.

Selv bruger hun en del af læsemaratonet på at pløje sig igennem bogen ’Børnenes Verdenshistorie’.

- Jeg tænker, det er rigtig ærgerligt, (at færre læser, red.) for det er rigtig godt at læse. Og man kan også læse en masse om klimaforandringerne, og hvad der sker rundt om i verden.

Forældres læselyst smitter af

Katja Neubert er forsker på Aarhus Universitet og arbejder til dagligt med en international læseundersøgelse, der hedder PIRLS.

Hun har også erfaret, at færre børn – nærmere bestemt fjerdeklasseselever – er glade for at læse.

- Mange forhold kan spille ind, men der er ingen tvivl om, at der er kommet meget mere konkurrence om den fritid, eleverne har, siger Katja Neubert, videnskabelig medarbejder ved Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er dog noget, forældre kan gøre, hvis de oplever, at deres børn mangler lysten til at bladre i bøger.

- Vi kan se, at det hænger sammen med forældrenes læselyst. Så hvis forældrene er glade for at læse og godt kan lide at hænge ud med en bog i sofaen, så er det i hvert fald et godt forbillede for børnene, siger Katja Neubert.