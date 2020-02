Kaffesnob flyttede fra Aarhus til ”bøvet Mokaï-by” – Fordomme gjort til skamme

Fantastisk natur, et rigt kulturliv, rare mennesker og en hyggelig midtby.

Det er nogle af de ting, der har fået Mikael Abildtrup Olesen til at falde pladask for Randers.

Det var ellers nogle helt andre tanker, han gjorde sig om byen, inden han sammen med sin kone tog beslutningen om at forlade Aarhus og flytte til Randers. Nærmere bestemt til Romalt Bakker.

Han havde nemlig som så mange andre lagt ører til en række ikke så flatterende fordomme.

- I starten var jeg faktisk lidt flov over at sige, at jeg boede i Randers, men nu har jeg opdaget alle de dejlige ting, der er her i Randers, siger Mikael Abildtrup Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Godt træt af byens rygte

Nu hvor hans egne fordomme er blevet gjort til skamme, er han godt og grundigt træt af det ry, han mener, byen har blandt folk, der er ikke kender den.

- Jeg er træt af, at Randers har det ry, at det er en ukulturel by, hvor folk er bøvede, ikke så kloge, og at der er de der memes, hvor man ser, at folk drikker Randers-champagne, som er Mokaï, siger han.

Mikael Abildtrup Olesen fremhæver blandt andet midtbyen som noget af det positive ved Randers.

Han mener, at rygterne bygger på uvidenhed, for han har selv oplevet det modsatte i løbet af det halvandet år, han har boet i byen.

- Randers er en virkelig dejlig by, en kulturel by, årets musikby, fremhæver han.

1,4 milliarder kinesere kan ikke tage fejl

Det er altså blandt andet midtbyen og dens gamle bygninger, der har gjort et positivt indtryk på Mikael Abildtrup Olesen.

Han påpeger, at han ikke er den eneste, der er faldet for den.

I Kina vil de jo lave en tro kopi af Randers - og det inkluderer også Randers Regnskov. Indslaget er fra den 23. december 2018.

- I Kina vil de jo lave en kopi af Randers. Og 1,4 milliarder kinesere kan ikke tage fejl, tænker jeg.

Personligt er han særligt glad for byens mange caféer.

- Nu er jeg sådan en kaffesnob, og der findes rigtig mange steder, hvor jeg kan få stillet mine kaffelyster, siger Mikael Abildtrup Olesen.

Møder opbakning blandt randrusianere

Alt det, han holder af ved byen, har han delt med sine medborgere i Facebook-gruppen ’Facebook Randers’. Her skriver han også om sine tanker om byens ry.

Opslaget har mødt masser af opbakning og rosende ord. Både fra indfødte og andre tilflyttere.

- Jeg er også tilflytter fra Aarhus i oktober 2018, og er stadig glad for dette valg. Du rammer rigtig godt mit eget syn på byen, skriver en mandlig Facebook-bruger eksempelvis.

Mikael Abildstrup Nielsen har også et budskab til dem, der hverken er født i byen eller flyttet til:

- Prøv at kigge på din egen by. Der er også bøvede folk, der er også de her negative ting i små mængder. Og sådan er det også i Randers… Ikke?