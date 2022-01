Husejer om lavere varmeprisstigning end ventet: - Mange vil stadig få problemer

Selskab skal have ny direktør

Den 23. december varslede Gudenådalens Energiselskab, der blandt andet leverer varme til Ulstrup i Favrskov Kommune og Bjerringbro, en voldsom varmeprisstigning på 185 procent gældende fra april 2022.

Det svarede til, at varmeprisen for et standardhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh forventede at stige til i alt 45.441,25 kroner om året.

Dog valgte dele af energiselskabets bestyrelse efterfølgende at foretage nogle ekstra beregninger, der viste, at den forventede prisstigning var forkert.