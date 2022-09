Har klar mission: Alt mad skal laves på plejehjemmene

- Jeg er meget positivt indstillet, men jeg mener også, at det vil være noget dyrere end i dag og kræve større ombygninger. Lige nu og her kan vi ikke imødekomme idéen, siger næstformanden i Social- og Sundhedsudvalget Charlotte Green (K) til TV2 ØSTJYLLAND.

Næstformanden oplyser, at man har bedt forvaltningen om at kigge på mulighederne for at lave så meget mad som muligt ude hos beboerne, for den vej ønsker hendes parti at gå.