Efter flere ugers uro: Sender mobil politistation på gaden

Hun fortæller, at politiet ikke har oplevet en generel stigning i anmeldelser i Hadsten, men at de er opmærksomme på, at en del borgere har følt sig utrygge efter nogle episoder med uro.

Episoder, som TV2 ØSTJYLLAND har beskrevet de seneste uger. Blandet andet en episode med en gruppe unge, der har hærget Sundhedshuset med alt fra opkast og smadrede stole til falske alarmopkald til brandvæsenet.



Nogle unge har også kastet så mange kanonslag, at Cathrine Kjær Nielsen er blevet så bange, at hun har besluttet sig for at flytte.

Og Anni Holmgaard har følt sig chikaneret af unge, der har truet med at dræbe hendes hunde og er kommet til seksuelle tilråb.

Cecilie tvivler på effekt af mobil enhed

Cecilie Schram fra Hadsten er en af de mange borgere, der har hørt kanonslag i byen. Hun er glad for, at politiet sender en mobil politistation, men tvivler også på, om det kan afhjælpe problemerne.

- Jeg tænker som udgangspunkt, at det er fint, de kommer og viser flaget - og jeg håber da, at vi kan komme problemerne med uro og hærværk til livs. Men jeg kan godt have mine tvivl omkring, hvad forskel det gør, at der kommer en mobil enhed herud, siger hun.



De mange kanonslag har gjort, at hendes børn føler sig utrygge ved at gå ude på gaden.

- Generelt er min overbevisning at de lokale betjente gør hvad de kan for at hjælpe berørte borgere, men det kan være svært at komme problemerne til livs uden at have beviser på hvem der står bag, eller uden en større og mere omfattende indsats i byen i aften timerne, siger Cecilie Schram.