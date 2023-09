37-årig død i ulykke: Klemt ihjel under støbeform

Tidligt fredag morgen er en 37-årig mand fra Randers omkommet i en arbejdsulykke på en virksomhed i Hammel.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

- Manden er blevet klemt under en stor jernstøbeform, og han blev erklæret død på stedet af lægen, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Ulykken skete ved 6-tiden på Wavinvej i den vestlige del af byen.

- Der var flere på arbejde på stedet, så de så ulykken og ringede straks efter hjælp, siger Jakob Christiansen.

Han fortæller, at Arbejdstilsynet er tilkaldt for at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

Den 37-åriges pårørende er underrettet.