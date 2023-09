Stor virksomhed i sorg efter dødsulykke

Tidligt fredag morgen afgik en 37-årig ansat fra Randers på Nordisk Wavin i Hammel, da han blev klemt ihjel under en jernstøbeform.

Det har efterladt den store virksomhed i sorg. Det skriver ledelsen til koncernens medarbejdere i en skrivelse, TV2 Østjylland har fået lov til at citere fra.

'Vi er dybt berørte over at må bekræfte, at en medarbejder er gået bort som følge af ulykken. Vores tanker og dybeste medfølelse går til hans familie og pårørende,' skriver ledelsen på Nordisk Wavin, der producerer plastrørssystemer til det europæiske marked.