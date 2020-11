Ny aftale betyder intet for minkavler: - Det var nok som forventet

Konkret betyder aftalen, at det bliver midlertidigt forbudt at holde mink frem til 31. december 2021. Desuden skal alle mink i besætninger aflives.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus, siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.