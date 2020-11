Rød aftale vil gøre det lovligt at aflive alle mink i Danmark

3. november besluttede regeringen, at alle mink på de danske minkfarme skal aflives på grund af den coronamutation, der er fundet hos mink.

Det viste sig senere, at regeringen ikke havde lovhjemmel til denne ordre.

Med aftalen er regeringen og de øvrige partier i rød blok enige om hurtigst muligt at vedtage lovhjemmel til at aflive minkene. Dermed kommer der også grundlag for at udbetale tempobonus til minkbranchen.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortsætter forhandlingerne om erstatning til minkavlerne.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus.

- Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, siger han i pressemeddelelsen.