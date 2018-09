YouTube-spøgefugl fra Randers topper ved propfyldt prisshow

Det blev for andet år i træk den 21-årige Alexander Husum fra Romalt ved Randers, der løb med hovedprisen som årets videoskaber ved Guldtuben.

Undervejs i showet, der løb af stablen lørdag aften i Royal Arena i København, blev de største navne på sociale medier dog kortvarigt overskygget af en overophedet popcornmaskine.

Brandalarmen gik, og den store hal blev evakueret, mens showet blev vist på TV2 Zulu. Kort før klokken 21 blev alle dog lukket ind igen. Ifølge Københavns Politi blev alarmen aktiveret af en popcornmaskine, der var blevet for varm. Ingen kom til skade under episoden.

Husum, der foruden hovedprisen også løber med prisen for årets teamwork sammen med YouTube-personligheden Niki Topgaard, kunne med stort smil og høj stemmeføring sige tak foran en tætpakket arena.

Alexander Husum har i skrivende stund flere end 335.000 følgere og næsten 100.000.000 afspilninger på YouTube. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Han er primært kendt for at lave såkaldte prankvideoer, hvor han driver gæk med venner og bekendte.

YouTube og de såkaldte influencers med deres titusindvis af følgere er i stigende grad kommet i fokus blandt virksomheder, der forsøger at nå de yngre målgrupper.

Alexander Husum og Niki Topgaard vandt "Årets Teamwork" for "ultimativ Roommate Prankwar". Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Den 21-årige randrusianer er dog ikke den eneste, der hiver flere priser hjem ved aftenens show.

Astrid Olsen, der primært beskæftiger sig med livsstil og mode, vinder priser for Årets Beauty og Fashion samt Årets Visuelle Udtryk. Med hver to priser bliver de aftenens store vindere.

Blandt aftenens øvrige prisvindere er Madsengaming, der vinder Årets Gamer, Futte, der bliver Årets Vlogger og Frederik Trudslev, der vinder prisen for Årets Video.

05:41

VIDEO: Når man er forbillede for mange tusinde børn og unge, så har man også et stort ansvar, mener Alexander Husum. Se et interview med den kronjyske youtuber her. Videoen er fra september 2017.