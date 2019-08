Fattig kommune kan nu bruge millionarv fra tidligere borger

Det er langt fra amindeligt, at kommuner arver penge fra deres indbyggere - eller i dette tilfælde - tidligere indbyggere.

Men i Norddjurs Kommune har de fået en arv på 1,177 millioner kroner fra en mand, der hedder Svend Carlo Svenningsen, der tidligere har boet i Grenaa.

- Det er en unik situation. Jeg synes, det er smukt, at kærligheden til ens hjemby er så stærk, siger Aleksander Myrhøj, der er medlem af kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Svend Carlo Svenningsen havde ingen livsarvinger og ønskede derfor, at hans arv skulle gå til Grenaa kommune - nu Norddjurs Kommune.

Pengene modtog kommunen i februar sidste år, og siden har de forsøgt at blive enige om, hvad de skal bruges til. De er nemlig ikke givet til noget konkret, men Grenaa Kommune og Kulturlivet.

Tirsdag aften blev byrådet så enige, om at minimum 200.000 kroner skal bruges på en blivende kultur-installation i byen. Det kan ifølge Aleksander Myrhøj blive alt fra en statue til en scene. Det er ikke besluttet endnu.

De resterende penge kommer i en pulje, hvorfra man kan søge penge til projekter rettet mod børn og unge i kommunen.

- Pengene falder på et tørt sted, siger Aleksander Myrhøj og tilføjer:

- Vi bruger ikke mange penge på kultur. Det er ikke, fordi vi ikke vil, men det er vigtigtere at bemande plejehjem og børnehaver. Så det er rigtig dejligt at have fået de her penge, når der ikke er så meget at gøre med i Norddjurs Kommune.

"Han holdt af Grenaa"

Det glæder Svend Carlo Svenningsens niece, Hanne Svenningsen Rasmussen, at hans arv er gået til noget bestemt, i stedet for at ende i statskassen.

- Det gør mig glad og stolt af ham, fordi jeg synes, det er en god tanke, siger Hanne Svenningsen Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Svend Svenningsen rejste fra Grenaa som helt ung og endte sine dage i Tyskland uden nogen livsarvinger, så niecen er sikker på, at onklen har haft sine grunde til sit valg.

Hvis arven ikke skulle gå til noget bestemt, så gik den jo nok i statskassen, og det tror jeg bestemt ikke var efter Svends ønske. Hanne Svenningsen Rasmussen, Niece til Svend Carlo Svenningsen

- For det første så tror jeg, han holdt meget af Grenaa, og for det andet hvis arven ikke skulle gå til noget bestemt, så gik den jo nok i statskassen, og det tror jeg bestemt ikke var efter Svends ønske, siger Hanne Svenningsen Rasmussen.