SØD VIDEO: Nyfødt sort næsehorn sutter på dyrepasser

Bashira fødte for lidt under to uger siden en lille kalv i Ree Park på Djursland – en han på 52 kg.

- Fødselsdagsvægten var en af de højeste i Europa, fortæller direktør i Ree Park Jesper Stagegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

02:43 VIDEO: Det lille nye næsehorn blev født søndag den 20. januar i Ree Park ved Ebeltoft. Video: Ree Park Luk video

Det sorte næsehorn er stærkt truet i verden, og den første måned er altid kritisk for nyfødte. I Ree Park handler det om, at det lille nye, tunge næsehorn skal tage på.

- Alt kører, som det skal. Han diger, og der er også kommet hul igennem på ham den anden vej, og det kommer rigtigt ud og har den rigtige konsistens, beretter Jesper Stagegaard.

Næsehornskalven lever 100 procent af fed mælk fra mor Bashira, men er også begyndt at smage på grene.

- Moderen får friske grene og spiser dem, og dem prøver han også af og smager på, fortæller direktøren.

En rigtig mors dreng

Lige nu skal mor og søn på Djursland have en så almindelig hverdag som muligt i Ree Park, og de har også haft mulighed for at komme ud i baggården uden for.

- Der stryger mor Bashira hurtigt ud, og tager en luftetur, og så står han inde og piver. Så styrter hun tilbage for at være hos ham igen, siger Jesper Stagegaard.

Bashira med sin lille 53 kg tunge søn. Foto: Ree Park

I modsætning til andre næsehornskalve, så er den nye han meget glad for hele tiden at være tæt på sin mor.

- Han hænger meget i skørterne på hende, og er hele tiden i behørig afstand til hende. I modsætning til vores andre næsehornskalve, er han meget tilbageholden, fortæller Jesper Stagegaard.

Han er en mors dreng og lidt en bangebuks, men det skal nok komme. Jesper Stagegaard, direktør, Ree Park

Men direktøren mener nok, at han skal nå at blive mere selvstændig på sigt.

- Han er en mors dreng og lidt en bangebuks, men det skal nok komme. Alt fungerer perfekt, og han vokser, som han skal.

Skal blive fortrolig med sine passere

Kalven er Bashiras tredje. Tidligere er det ulykkeligvis gået galt med den anden kalv, Shaya, som døde kun to måneder gammel i september 2017.

Derfor skal den lille nye igennem den første måned, da det er den mest sårbare tid, inden man er helt tryg i Ree Park.

- Det vigtigste er at få etableret et bånd med ham og de daglige dyrepassere. De snakker til ham hver dag, så han vænner sig til dem, og kan blive trænet på sigt, siger Jesper Stagegaard.

Næsehornskalven lever 100 procent af fed mælk fra moderen, men er også begyndt at gumle lidt på grene og dyrepasseren. Foto: Ree Park

Det er vigtigt for plejen af næsehornet, at den lærer at stikke sine fødder ud mellem tremmerne, så dyrepasserne kan pleje og holde øje med dens negle.

- Kontakten i dagligdagen er utrolig vigtig - ikke for at lave den til et cirkus-næsehorn, men så man kan lave en manicure på dem, fortæller Jesper Stagegaard.

02:43 VIDEO: Her kan I se fødslen af det sorte næsehorn den 20. januar. Video: Ree Park. Video: Ree Park Luk video

Storebror sendt til Rwanda

Den første kalv Bashira fødte var Mandela for fire år siden. Tilbage i november blev han sendt afsted til Tjekkiet, inden han skal videre til nationalparken Akagera National Park i Rwanda.

Udfordringen med det sorte næsehorn er ud over den lave bestand, at det kan være svært at få hanner og hunner til at fungere sammen og parre sig.

Dyrepasserne i Ree Park arbejder med at få næsehornene til at klikke, og når så det lykkes, at der fødes kalve, og de i sidste ende kommer tilbage til Afrika, er der stor glæde i parken.

00:21 VIDEO: Mandela var det første sorte næsehorn, som blev født i Danmark, og her bliver han sendt til genudsætning i Afrika. For Ree Parks dyrepasser Nicklas var det alt andet end let, at sige farvel. Videoen er fra november 2018. Video: Ree Park Luk video

Den nye næsehornskalv har endnu ikke fået et navn, og Jesper Stagegaard er åben for at folk kan komme med bud på et passende navn til den sorte han.