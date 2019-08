Smukfest om få kvinder på plakaten: Vi retter os efter publikum

Selv om Medina i går, onsdag, var med til at åbne Smukfest i Skanderborg, og der endda er flere kvindelige end mandlige gæster på festivalen, så er kvinder stærkt underrepræsenteret på musikplakaten.

Ud af festivalens ti hovednavne er der blot én kvinde, som vel og mærke er en del af et band med to mænd.

Men man behøver ikke nødvendigvis at balancere kønnene på festivalen, mener Poul Martin Bonde, som er talsmand og formand for Skanderborg Festivalklub, der arrangerer festivalen.

- Vi har ikke politik på det, ligesom vi ikke har en politik på, at der skal være flere mandlige publikummer, eller at de skal have en bestemt alder, siger han.

Karen Sjørup, der er kønsforsker på Roskilde Universitet, mener imidlertid, at det er et problem, når kvinder i så høj grad er i undertal.

Vi har ikke politik på det, ligesom vi ikke har en politik på, at der skal være flere mandlige publikummer, eller at de skal have en bestemt alder. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest

- Jeg synes, det er utroligt ærgerligt, at man ikke har gjort sig lidt mere umage for at finde nogle gode kvindelige navne, og at man ikke indser, man skal gøre en større indsats for at få kvinder med.

- Over halvdelen af gæsterne er kvinder, og derfor synes jeg også, der skal være kvinder blandt musikerne, siger Karen Sjørup.

Forskeren mener ikke, at ændringer i kønsbalancen kan ske organisk. Festivalens ledere og bookere må træde til.

- Problemet er, hvis ikke man nærer kvinderne i musikken og giver kvinderne en plads, så har de svært ved at komme ind. Jeg tror ikke, at sådan noget bare sker naturligt, siger hun.

Manglen på kvinder på plakaterne går igen på størstedelen af landets musikfestivaler, og hvert år debatteres kønskvoter.

Aqua spiller "Roses Are Red" på Bøgescenerne under Smukfests 40 års jubilæumskoncert. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Efterlyste flere kvinder

I 2018 kom professor i kønsforskning ved Aalborg Universitet Anette Borchorst i clinch med politiker Pia Kjærsgaard (DF), da professoren efterlyste flere kvinder på plakaten i bøgeskoven.

- Talent har intet med køn at gøre, skrev Pia Kjærsgaard i et debatindlæg.

Poul Martin Bonde fortæller, at han altid forsøger at skabe det bedst mulige program.

- Jeg tror, man skal kigge på helheden og ikke kun på hovednavnene.

Vi er her først og fremmest for at lave en fest med publikum Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest

- Der er så meget diskussion om køn i øjeblikket, så det er et begreb, man kan diskutere på mange måder. Men vi er her først og fremmest for at lave en fest med publikum, og vi spørger dem, hvad de vil høre. Vi prøver at afspejle musikscenen, som den ser ud i øjeblikket, siger Poul Martin Bonde.

Karen Sjørup synes imidlertid, at festivalerne kaster ansvaret fra sig.

- Når man spørger virksomheder, som kun har mandlige ledere, hvorfor de ikke har kvinder, siger de, at de kun vælger efter kvalifikationer – ikke køn.

- Men problemet er, at det som den ene synes, er det bedste, ikke nødvendigvis er det bedste. Derfor er det et svært argument, og det er for nemt at komme med. Jeg har hørt det så mange gange, siger hun.