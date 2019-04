Se brugernes fine billeder: Østjyderne pynter op til påske

Påskedagene er for mange lig med fridage og afslapning eller hygge med familien i det gode vejr. Mange af jer østjyder har også pyntet fint op til påske med dekorerede æg, påskekyllinger og en masse gule farver.

En masse af TV2 ØSTJYLLANDs følgere har haft kameraet fremme for at forevige det flotte pynt, der er sat op enten indendørs eller ude i anledning af højtiden.

Nederst i denne artikel kan du se en håndfuld af de flotte påskebilleder, brugerne har delt med os.

Billederne er fra alle dele af Østjylland, og flere af billederne kommer med en lille historie om, hvorfor netop det pynt er kommet frem til skue.

En bruger skriver blandt andet, at påskepynten består af 'håndlavede æg i forskellige træsorter. De er et kært minde om forgangne tider. For mig er påsken forår, familiesammenkomster og masser af chokoladeæg.'

En anden bruger har pyntet op med farverige påskeæg i en stor rhododendronbusk udenfor, og andre har håndlavede æg fremme, som er lavet sammen med børn og børnebørn.

Nogle af os her på TV2 ØSTJYLLAND har også selv pyntet op til påske, men vi er meget glade for alle de billeder, vores brugere deler med os.

Du er også selv meget velkommen til at dele dine billeder af årets fine påskepynt på vores facebookside.

Foto: Helle Raun Hansen

Foto: Helle Bernstorf Schnell

Foto: Anni Louise Dalsgaard Byskov

Foto: Jytte Mogensen

Foto: Bente Sivertsen

Foto: Privatfoto

Foto: Debbie Nynne Weiler Riis

Foto: Privatfoto

Foto: Jytte Mogensen

Foto: Katja Vinther

Foto: Christina Clemen Hove

Foto: Jytte Mogensen

Foto: Karin Eiby