Se kortene - så varmt bliver det i påsken

Påskedagene er lige om hjørnet - og det betyder, at mange danskere kan nyde en række fridage.

Hvis man derudover planlægger, at en del af fritidsaktiviteterne skal foregå udendørs, så er der masser af godt nyt fra vejrfronten.

Læs også Rene har lige købt hus på Samsø: Nu får en solcellepark ham til at fortryde

Et stort højtryksområde nord for Danmark sørger for, at der fortsat er stabile vejrforhold med tørvejr, solskin og stigende temperaturer.

Det mærker vi allerede onsdag, hvor temperaturen kan nå 15-16 graders varme i løbet af eftermiddagen.

01:02 VIDEO: Her kan du se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage. Luk video

Endnu varmere i påskedagene

Varmen strømmer op over Danmark fra øst og sydøst, og det betyder også, at nattefrosten er en saga blot - i hvert fald i den kommende uges tid.

Højeste temperaturer skærtorsdag. Foto: TV 2 Vejret

Skærtorsdag vil solen skinne fra morgenstunden, og i dagens løb stiger temperaturen hurtigt. Når temperaturen er højest, vil termometret flere steder kunne vise 17 eller endda 18 graders varme.

Læs også Cirkus takker for mange tips: Har fået tre stjålne motocross-cykler tilbage

Sådan fortsætter vejret også langfredag, hvor det kan blive endnu varmere. Generelt vil temperaturniveauet befinde sig på 17-18 graders varme, men især over den vestlige del af Jylland samt over Odsherred, kan temperaturerne nå 19 graders sommerlig varme.

Højeste temperaturer langfredag. Foto: TV 2 Vejret

Men her slutter historien om det gode påskevejr ikke - for solen fortsætter med at skinne ind i påskeweekenden.

Lørdag når temperaturen igen cirka 19 graders varme, og det samme gør sig gældende påskedag, hvor det ikke kan udelukkes, at 20 graders varme er inden for rækkevidde.

Læs også Billedserie: Dronningen blev fejret på Marselisborg Slot

2. Påskedag er der en smule mere uenighed om vejrudviklingen, men de fleste prognosemodeller viser, at der fortsat vil strømme varm luft op over Danmark i starten af næste uge.

Højeste temperaturer lørdag den 20. april. Foto: TV 2 Vejret

Til gengæld er der væsentlig større usikkerhed om, hvorvidt der kommer helt ligeså meget sol som de foregående dage.

Koldere ved østvendte kyster

Selvom der venter os en solrig og varm påske, er det dog ikke alle steder i landet, at man får det lige varmt.

Østenvinden, som blæser ind over Danmark, vil nemlig blive afkølet de steder, hvor den blæser over hav. I sidste ende vil luften blot være en smule varmere end de fem til syv graders varme, som vores farvande har.

Højeste temperaturer påskedag. Foto: TV 2 Vejret

Derfor vil der i påsken være betydeligt køligere ved østvendte kyster.

Det gælder i særdeleshed på østkysten af Bornholm, langs Falster og Møns Østersøkyst samt på Stevns og langs Køge bugt.

Læs også Horsens har tiltrukket verdensstjerner gennem tiden - nu er de udfordret

På samme måde vil det også være koldere langs den jyske Kattegat-kyst, hvor temperaturerne heller ikke kommer meget over ti graders varme.

Højeste temperaturer 2. Påskedag Foto: TV 2 Vejret

Solen brænder og tørken kradser

De fleste af os vil formentlig bare nyde det gode vejr, men den lange periode med tørt vejr og masser af solskin, har fået tørken til at kradse mange steder.

På landsplan mangler der i øjeblikket omkring 60 millimeter vand, førend jordens vandmagasiner er fyldte.

Læs også Nye dagpengekrav kan blive en varm politisk kartoffel under valgkamp

Allerede nu begynder det tørre vejr således at skabe udfordringer for landmænd og haveejere rundt omkring i landet.

Samtidigt bliver ozonlaget relativt tyndt i påsken, og derfor vil UV-indekset nå op på cirka fire. Det betyder, at man hurtigt bliver solskoldet, hvis man opholder sig udendørs uden solbeskyttelse midt på dagen.