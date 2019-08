Så sker det endelig: Forsøg ved kaoskryds åbner

Efter godt to ugers udskydelse sker det endelig: Krydset mellem Mindet og Dokk1 åbner torsdag den 15. august kl. 14.30 som T-kryds.

Noget rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Büyamin Simsek håber vil gøre en ende på den kaos, det udskældte kryds længe er beskyldt for at skabe.

- Krydset ved Mindet har langtfra fungeret optimalt. Jeg forventer helt klart, at vi nu får et kryds, der tager hensyn til en logisk trafikafvikling og giver det flow i trafikken, som området har behov for, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu får vi et almindeligt T-kryds, som er logisk og tager udgangspunkt i, at man kan komme fra alle retninger og ikke er nødt til at komme fra en bestemt retning, forklarer rådmanden.

Strækningen mellem Dokk1 og Balticagade vil være lukket på hverdage mellem kl. 6.30-9.30 og 14.30 og 18. Det sker for at undgå at der i myldretiden holder biler i kø midt på letbanesporet.

Delvist lukket

Krydset, der for mange trafikanter har været så svært at gennemskue, at flere er kørt i den forkerte retning og har skabt farlige situationer, kommer fremover til at fungere sådan, at strækningen mellem Dokk1 og Balticagade vil være lukket med sænkbare steler i myldretiden mellem kl. 6.30 og 9.30 og 14.30 og 18 på hverdage.

- Stelerne kommer op her for at undgå, at der kommer til at holde biler i kø henover letbanesporene i myldretiden, forklarer Anders Lai, der er kommunikationskonsulent ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det meget omdiskuterede kryds er her ved Dokk1 i det centrale Aarhus ved havnen. Foto: Google Maps

Forsøg i et år

Det var tilbage i marts, at byrådet i Aarhus besluttede, at krydset ved Mindet, som har været meget kritiseret, skulle laves om.

Løsningen med stelerne er foreløbig en forsøgsordning, som skal køre i et år.

- Undervejs vil man kunne justere de her tidsrum, hvor stelerne er oppe på, hvis man undervejs finder ud af noget, der giver bedre mening, fortæller Anders Lai fra Aarhus Kommune.