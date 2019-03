Rådmand vil have vikinger som symboler i fodgængersignaler

Mens flere europæiske byer har indført kønsneutrale trafiklys, vil Aarhus bruge en grøn og rød viking som symbol. Det forklarer teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V), Aarhus Kommune.

- For mig handler det om at fortælle aarhusianere og turisterne om vores by, som er grundlagt af vikingerne.

- Det er en glemt historie, som vi skal være bedre til at fortælle til de besøgende, som lægger millioner af kroner i Aarhus, siger rådmanden.

Meldingen kommer, samtidig med at flere byrådspolitikere i både København og Aarhus har sat kønsneutrale trafiklys på dagsordenen.

Det her handler om Aarhus som vikingeby. Det er en historie og en identitet, som mange aarhusianere ikke kender. Bünyamin Simsek (V), teknik- og miljørådmand

Politikere fra Alternativet og De Radikale i København har meldt ud, at de synes godt om idéen om neutrale fodgængersignaler.

Og i Enhedslisten i Aarhus vil have sagen på dagsordenen ved næste møde i mangfoldigheds- og ligestillingsudvalget.

'Rød mand stå, grøn mand gå' kan snart blive skiftet ud med 'grøn viking gå'. Foto: Aarhus Kommune

Men rådmanden ser ikke noget problem i at udskifte trafiklysene i dele af byen med vikinger.

- Jeg kan ikke gøre for, at en viking ser ud, som en viking gør. Vi tager ikke stilling til kønnet.Den vil jeg gerne være med til at styrke, så det giver reel værdi for byens borgere og turister, siger Bünyamin Simsek.

Samarbejde med Moesgaard Museum

Det er ikke fastlagt, hvor mange trafiklys, der skal udstyres med vikingesymboler.

Men kommunen samarbejder med Moesgaard Museum om at fastlægge en rute i den indre del af byen, hvor signalerne udskiftes.

Det vil koste cirka 1000 kroner at udskifte et fodgængersignal, så det viser en grøn og en rød viking i stedet for en grøn og en rød mand.

Intelligente lyskryds skal mindske spildtid

Tirsdag fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at Aarhus nu bliver et af de første steder i dag, der får lyssignler, der kan tænke selv. Det skal være med til at undgå spildtid, når man holder for rødt i et lyskruyds, hvor der ikke er bilister i den anden retning.

Det vil selvfølgelig tage en årrække, før vi har hele Aarhus med i det her system, men som det ser ud nu, har vi til at udskifte cirka en tredjedel af alle lyskryds med det her system henover de næste tre år. Asbjørn Halskov, ITS projektleder

- Man vil løbende opleve, at trafikken kommer til at glide bedre, fordi vi kommer til at være efter den her optimering hele tiden modsat, hvad vi tidligere har været, så vi sørger for, at byen glider så godt, som det nu kan lade sig gøre, fortalte Asbjørn Halskov, der er ITS projektleder hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND i går.

Fremover kan lyskrydsene i Aarhus selv tænke sig til, at de skal skifte fra rødt til grønt.

Rent teknisk bliver der skiftet computer på lyssignalerne, så Teknik og Miljø nu kan lave ændringer i måden, trafiklyset skifter på, hvor de førhen var nødsaget til at tage kontakt til de firmaer, der leverede lyssignalerne.

- Vi har et centralsystem og nogle signalanlæg, som nu snakker samme system, så de kan tale med hinanden. Og ved hjælp af programmering og overvågning kan vi ændre de problemer, der opstår i trafikken, sagde Asbjørn Halskov.

Og i fremtiden bliver det også muligt for Teknik og Miljø at snakke direkte til hvert enkelt lyssignal, hvis der akut skal laves ændringer.

- Hvis man på et senere tidspunkt får en bemandet central, så man kan lave ændringer i byen, eksempelvis på Ringvejen, fordi man ved, at når der sker et uheld på E45, så trækker folk ind og bruger Ringvejen, og så stopper de til der i stedet for, forklarede projektlederen.

232 lyssignaler skal skiftes

Planen med de intelligente lyskryds betyder, at Miljø og Teknik skal rundt til alle cirka 232 signalanlæg og skifte computerere i dem, så de fremover kan snakke sammen med centralsystemet.

- Det vil selvfølgelig tage en årrække, før vi har hele Aarhus med i det her system, men som det ser ud nu, har vi til at udskifte cirka en tredjedel af alle lyskryds med det her system henover de næste tre år, siger Asbjørn Halskov.

