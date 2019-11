Politi advarer om dødsannonce-svindel: Mormor i sorg fik opkald

"De skal ikke fan'me ikke gøre min mormor noget!"

Sådan lyder svaret, da TV2 ØSTJYLLAND beder aarhusianske Marie-Louise Jarland beskrive sine følelser i forhold til, at hendes 81-årige mormor blev forsøgt svindlet to dage efter, at hendes mand døde.

Historien om Marie-Louises mormor, Ena, er desværre ikke et særtilfælde, men snarere et enkelt tilfælde i et mønster, som politiet oplever for tiden. Det vender vi tilbage til.

Advokat kan ikke klare alt

Enas mand dør tidligt søndag morgen. Han har i en årrække boet på et plejehjem.

I tirsdagens udgave af Aarhus Stiftstidende kan man finde en dødsannonce, som en bedemand har indrykket på vegne af familien. Over middag tirsdag bliver Ena ringet op af en "midaldrende pæredansk mand", som mormoren beskriver stemmen i røret.

Jeg har været rasende. Hvor lavt kan man synke? Marie-Louise Jarland, pårørende

Manden udgiver sig for at være fra skifteretten, at han "vidste en masse ting, der nemt kunne være rigtige". Forinden havde et familiemedlem, der er advokat, lovet Ena at håndtere alt for hende i forhold til skifteretten.

- Han bad om nogle oplysninger, og da hun sagde, at det klarede advokaten, sagde han, at han havdre brug for nogle ting, for advokaten kunne ikke klare det hele. Til sidst beder han om hendes NemId-oplysninger, for så kunne han bare lige logge ind og klare det, som han sagde, fortæller Marie-Louise Jarland til TV2 ØSTJYLLAND.

Det får Enas alarmklokker til at ringe. I familien har de flere gange snakket om hvilke oplysninger, en offentlig instans kan finde på at bede om over telefonen. Hun nægter derfor at give manden de ønskede oplysninger, henviser enndu engang til hendes advokat og afslutter opkaldet.

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter en afdød skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på dødsattesten. Her er Retten i Aarhus.

Et kedeligt mønster

Marie-Louise Jarlands mor, Enas datter, ringer efterfølgende til politiet.

Min mormor sagde: "For guds skyld, Marie-Louise, spred det ud til så mange som muligt" Marie-Louise Jarland, pårørende

Ifølge Østjyllands Politi er det et landsdækkende problem, at svindlere forsøger at franarre enker personfølsomme oplysninger.

- Det er et mønster, vi ser for tiden, og mange borgere rammes rundt om i landet. Typisk kan vi ikke spore opkaldet, og det gør opklaringen svær, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vores råd er, at man aldrig skal give personlige oplysninger videre over telefonen. Skifteretten vil aldrig ringe for at få NemId-oplysninger. Hvis man er i tvivl, kan man lægge på og ringe op til skifteretten bagefter for at høre, om det var dem.

Del budskabet

Marie-Louise Jarland er rystet over, at man kan finde på at udnytte mennesker, der er i den mest måske sårbare situation i deres liv.

- Hun er chokeret og rystet, men hun er også i dyb sorg, så jeg tror ikke, det har bundfældet sig, hvad det kunne have betydet, hvis hun havde givet ham de oplysninger. Det kommer nok først nok om nogle uger, siger Marie-Louise Jarland til TV2 ØSTJYLLAND.

Marie-Louise har fået lov til at udtale sig på sin mormors vegne i forbindelse med denne artikel.

- Vi skal hjælpe vores ældre borgere, som ikke er så IT-sikre, så de aldrig giver den slags oplysninger over telefonen. Min mormor sagde: "For guds skyld, Louise, spred det ud til så mange som muligt", lyder det.

NemId er en fælles login-løsning til landets netbanker og offentlige hjemmesider. En offentlig instans eller myndighed vil aldrig bede en borger om at dele Nem-Id-oplysninger over telefonen, oplyser politiet.

Ena er med jævne mellemrum blevet ringet op ad svindlere, men aldrig på en så udspekuleret måde.

- Jeg har været rasende. Hvor lavt kan man synke? De kunne have tømt hendes konti for, hvad der nu måtte være og stiftet alverdens lån. Når man laver svindel, fordi man har læst en dødsannonce, fanger man et menneske, der er helt nede af sorg, siger Marie-Louise Jarland til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge aftale med Marie-Louise Jarland benytter TV2 ØSTJYLLAND kun hendes mormors fornavn i denne artikel.

