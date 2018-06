Info-kaos i togtrafikken: Skærme og Rejseplanen viser fiktive forsinkelser

Østjyske pendlere er formentlig blevet en smule forvirret her til morgen.

Banedanmark er torsdag morgen ramt af en større netværksfejl, som betyder, at informationer på skærmene på togperroner i hele landet ikke er retvisende.

Samtidig virker højtaleudkald heller ikke, ligesom der ifølge DSB er fiktive forsinkelser i den populære 'Rejseplanen.’

Undersøger fejlen

Banedanmark oplyser til TV 2, at man er i fuld gang med at undersøge, hvad der er årsagen til fejlene, for at få dem rettet. Der er dog lige nu ikke nogen prognose for, hvornår skærme, højtaleudkald og Rejseplanen virker korrekt igen.

Meldingen er, at togtrafikken lige nu kører normalt, og man skal derfor ikke stole på de forsinkelser, som der bliver vist på skærme og i Rejseplanen.