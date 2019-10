Danmarks største tv-vært snublede som barn, fordi benene voksede for hurtigt

Christian Degn er ny vært på 'Hvem vil være Millionær?' på TV 2 CHARLIE. TV 2 var nødt til at ændre stolene i programmet på grund af hans størrelse.

40-årige Christian Degn har været høj, så længe han kan huske. I gymnasiet gik det op for ham, at han er væsentligt højere end andre.

På gågaden i Randers så han en høj mand komme gående imod sig.

- Jeg tænkte, "shit, hvor er han høj!" siger Christian Degn.

Men da de passerede hinanden, ramte sandheden Christian Degn som turbulens i tyndt luftlag.

- Så var jeg faktisk endnu højere, og så tænkte jeg, "wow wow wow, hvor høj er jeg lige selv!"

På det tidspunkt var han 1,95 meter høj, men stadig ikke den enorme mand på 2,08 meter, tv-skærmen kæmper for at vise i fuld figur.

Dengang vidste han ikke, at hans omfang skulle fylde ligeså meget i hans liv, som han selv fylder i landskabet.

Det er indgroet vane for Christian Degn at bukke hovedet, når han går gennem døre. "De farlige dørkarme er dem, der lige er fem cm lavere end andre," siger han. Foto: Privat

Reddet fra buksevand

Christian Degn kommer fra den lille by Råby nord for Randers. Det var her, han voksede op, gik i skole og gymnasium. Når han kiggede sig i spejlet, så han en høj ranglet fyr med lange arme og lange ben.

- Jeg lignede en kyllingeproduktion fra Holland på steroider. Alt voksede for hurtigt.

Men i barndomshjemmet var der intet unaturligt i beboernes højde.

Hans mor er 1,86 meter høj. Det er 18,8 cm højere end den gennemsnitlige danske kvinde. Hans far er 1,96 meter og hans lillebror, Simon, er 2,05. Alt i alt er familien 83,6 cm højere end "almindelige" danskere.

Christian Degn rager godt op i luften i forhold til en dansk mand og kvinde med gennemsnitlig højde.

- Når vi skulle på tur i min mor og fars lille Opel, havde alle et eller andet knæ i hovedet, siger Christian Degn.

Udover de ranglede lemmer, bekymrede højden dog ikke Christian Degn som ung. Han var jo ikke ret meget højere end sin familie, og han kunne se, at de ikke bekymrede sig om deres højde.

En knap så ranglet Christian Degn på to år med is på næsen. Foto: Privatfoto

Men det var ikke nemt, når der var idræt på skoleskemaet. På den egn kunne Christian Degn spille fodbold, håndbold og badminton. Andre tilbud var der ikke. Han ville bare spille fodbold, men når benene voksede uhæmmet, var det svært.

- Det var dybt frustrerende at spille forbold. Mine muskler kunne ikke følge med benenes vokseværk, så jeg faldt på midterlinjen. Det gjorde ondt, siger Christian Degn.

Der skete dog noget, da idrætslæreren foreslog basketball. Efter ti minutter blev kampen fløjtet af igen. Christian Degn havde haft bolden i ni af minutterne.

TV 2 var nødt til at sænke fodhvilen på Christian Degns stol, så benene ikke stak for langt frem. Derudover er der fremstillet en særligt høj stol til de mindre deltagere. Foto: Carsten Andersen / TV 2

- Pludselig kunne jeg tage bolden hele tiden. Jeg havde bare aldrig tænkt, at basketball skulle være min sportsgren, siger han.

Det blev en afgørende fordel, da han begyndte i gymnasiet. De store elever inviterede ham med på skolens basketballhold. De andre nye elever fik buksevand.

Selv følte han aldrig, at han blev rigtig god, men han nåede at spille sig til 2. division.

2,08 meter første gang

Da Christian Degn var 19 år gammel, skulle han have et nyt pas. En del af proceduren er ofte, at man skal måles, så den korrekte højde kan noteres i passet.

På paskontoret i Randers var der stuvende fuldt. Det var en af de sidste dage inden sommerferien, så mange skulle have fornyet pas.

Bag skranken mødte Christian Degn den medarbejder, som skulle måle ham. Det var her, problemerne begyndte.

- Bag skranken stod en meget lav kvinde. Hun skulle måle min højde, fortæller Christian Degn.

Det stod hurtigt klart, at hun slet ikke kunne komme op i hans luftlag.

Ned i knæ til en hurtig omgang pudder inden optagelser af 'Hvem vil være millionær' på TV 2 CHARLIE. Foto: Privatfoto

Hun hentede en kontorstol og stillede sig på den. Det var stadig ikke nok. De andre mennesker på paskontoret var underholdt af optrinnet.

- Det var top akavet, at den mindste medarbejder skulle måle mig. Dengang var jeg 19 år og genert over min højde. Jeg tænkte bare på at komme væk og ikke være et cirkus for alle på Randers paskontor, siger Christian Degn.

Så hentede hun en papkasse og satte på kontorstolen. Hun brugte en anden kontorstol til at kravle op på kassen. Hun skulle altså balancere på en papkasse på en kontorstol med hjul.

Der gik ikke et sekund, før hun røg i gulvet med et brag.

Ovenstående er et billede fra Instagram, hvor en person stod bag Christian Degn til koncert på Roskilde Festival i 2018. Billedet blev delt af internetpersonligheden Anders Hemmingsen.

- Jeg følte, at hun splattede ud på gulvet. Jeg sprang hen til hende og spurgte, om hun var ok. Det var hun heldigvis, siger Christian Degn.

Hun kiggede op på ham og sagde: "Jeg tror, at du er 2,08 meter". Så det blev noteret i passet.

"Når jeg skal flyve, vil jeg vildt gerne være lille," siger Christian Degn. Nogle gange kan han ikke få sæder med ekstra benplads, og så bliver turen knap så behagelig. Foto: Privatfoto

Christian Degn har siden tjekket og bekræfter, at højden er god nok.

- Dengang var det ikke sjovt, men i dag ville jeg grine af det og tage det med selvironi, siger Christian Degn.

På en rejse i Colombia gik det helt galt, da Christian Degn skulle flyve.

Præmis for livet

Fordi højden er ikke noget, Christian Degn tager højde for. Han har valgt at erkende, at han er anderledes, og højden er præmissen for hans liv.

Som ung var han frustreret over lange og tynde lemmer. Men da han blev 22 år, havde arme og ben indhentet kroppens vækst, og han så proportionel ud.

- Hvis jeg skulle blive ked af det, ville mit liv blive frustrerende og irriterende, siger han.

Derfor generer dem ham heller ikke, når fremmede ofte reagerer på hans højde.

Almindelige dørkarme er en udfordring for Christian Degn. De fleste rutsjebaner i de danske forlystelsesparker er også lukket land for ham. Foto: Privatfoto

- For andre er det jo anderledes, men folk kan blive lidt flove over at kommentere min højde og sige "undskyld". Generelt er folk dog søde og vil bare gerne snakke, siger Christian Degn.

FAKTA OM CHRISTIAN DEGN Christian Degn kommer fra Råby nord for Randers. Han bor i dag i Aarhus. Uddannet journalist i 2003. I forbindelse med sin uddannelse var han 18 måneder i praktik på TV2 ØSTJYLLAND.

Var derefter reporter med tv-vært Peter Ingemann på 'Rene ord for pengene' på DR.

Flyttede kort til TV-Avisen, men skiftede i 2004 til TV 2 Nyhederne.

I 2006 skiftede han tilbage til DR, hvor han var journalist på 'Kontant' og var med til at afdække 'Kødskandalen', som kostede daværende fødevareminister Lars Barfoed posten.

I 2013 blev han ny vært på 'Hammerslag', hvor han har været i seks år.

Fra oktober er Christian Degn ny vært på 'Hvem vil være millionær' på TV 2 CHARLIE.