Unge får deres eget område: - De har manglet et sted at være i mange år

- De har manglet et sted at være i mange år.

Formand for Brædstrup Lokalråd, Søren Munk, glæder sig over, at de unge i Brædstrup snart får deres egen plads, hvor de uformelt kan mødes og være sammen. I dag tager omkring 60 elever fra 8. klasserne på Brædstrup Skole de første spadestik til byens nye Ungdomsplads.

De får et sted, hvor de kan spille musik og være ugeneret. Før har nogle holdt til nede i parken, men der er der andre, der bliver forstyrret. Søren Munk, formand, Brædstrup Lokalråd

Pladsen er en del af en større områdefornyelse i Brædstrup, som Horsens Kommune har sat 18 millioner kroner af til. Den nye Ungdomsplads kommer til at koste to millioner kroner, og byens unge har selv været med til at bestemme, hvad der skal være på pladsen.

Læs også Absurd situation: Brandbiler og ambulancer blitzes under udrykning

Et ugeneret opholdssted

Søren Munk er glad for, at de unge nu får en plads, som de kan have for sig selv. Pladsen har været efterspurgt længe, og den kan både blive til gavn for byens unge og de andre borgere:

- De får et sted, hvor de kan spille musik og være ugenerede. Før har nogle holdt til nede i parken, men der er der andre, der bliver forstyrret, siger Søren Munk.

Vi håber, at pladsen får lov til at fungere, og at de unge vil værne om stedet. Søren Munk, formand, Brædstrup Lokalråd

På pladsen kommer der til at være et scenepodium, en siddetrappe, et loungeområde og et aktivitetsområde med en bålplads og plads til at spille bordtennis.

Læs også Bilist på afveje - havnede på Letbanens skinner

De unge skal tage ejerskab

Udover at de unge selv har været med til at bestemme, hvad der skal være på pladsen, så fortæller Søren Munk, at de også skal være med til at bygge nogle af møblerne selv. Han håber, at det kan være med til at give de unge ejerskab over pladsen:

- Vi håber, at pladsen får lov til at fungere, og at de unge vil værne om stedet.

Ungdomspladsen kommer til at ligge ved siden af Musikskolen og Ungdomsskolen og tæt på Brædstrup Skole. Det forventes, at pladsen er klar til indvielse i foråret 2020.

Læs også Iskold weekend i vente