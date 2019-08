Landmand på tidsrejse: Jan høster som i gamle dage

Med stråhat på og en vaskeægte, gammeldags le i hænderne kæmper Jan Nielsen med kornene. Han svinger leen fra side til side, og langsomt lægger de lange korn sig ned.

Under hele weekenden kan han kalde sig ’høstmand’, når han er frivillig ved Glud Museums traditionsrige Høst- og Markedsdage.

At gå rundt dér på en mark er ikke sjældent for ham. For han er til dagligt en moderne landmand, men han synes, det er spændende at blive trukket tilbage i tiden.

- Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at se, hvordan landbruget har fungeret før, siger Jan Nielsen.

De frivillige høstfolk kæmper med leer. Marken skal høstes på traditionel vis, når Glud Museum inviterer til høstdage. Foto: Hans Lausten

Det gamle landbrug skal opleves

Under høstdagene i Glud oplever man, hvordan livet har været på markerne i 50’erne og længere tilbage i tiden.

Man kan følge folk som Jan Nielsen, når de med leer, kratter og hestevognen i front drager mod marken for at høsten og binder kornet i neg.

Selvom den slags slidsomt arbejde for længst er forbi i dagens landbrug, så er det vigtigt at se, hvordan det fungerede førhen, mener Glud Museums inspektør, Lola Wøhlk Hansen.

- Det er jo ting, som er ved at gå i glemmebogen. I dag sidder landmanden inde i sin mejetærsker og er næsten ene om det. Her lærer man, at landbruget var fyldt med folk – og hvordan det hårde arbejde kunne kombineres med spas og fest, siger Lola Wøhlk Hansen.

Under høstdagene i Glud drager hestevognen i front mod markerne. Foto: Hans Lausten

Benny kommer igen år efter år

For høstdagene handler ikke bare om at slås med kornet eller lære at meje det og bagefter binde det i neg.

Der er også en markedsplads, hvor man kan handle håndlavede varer, og man kan også kaste sig over kæphesten og prøve kræfter med ringriderdisciplinen.

Det er ikke lige det, Benny Meyer Hald fra Horsens er kommet for. Han er opvokset på landet, og for ham er høstdagene en måde at slappe af på, og han møder ofte nogle af de lokale mennesker, som han kender.

- Jeg kan ikke huske de gamle maskiner, men det ville mine forældre helt sikkert kunne, siger Benny Meyer Hald, og han fortsætter:

- Selvom min mor for længst er gået bort, så ville hun helt sikkert vide i sin grav, hvordan man skulle meje kornet og binde det i neg.

Han kommer gerne igen år efter år, for han vil være med til at støtte det lokale museum, der den første weekend i august hvert år inviterer til høstdage.

