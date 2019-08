Parkeringshelvede i Aarhus: Orla føler sig låst fast

Orla Fisker bor på Frederiksbjerg i Aarhus. Det har han gjort i 36 år. Gennem tiden er det, ifølge ham, kun blevet sværere at finde en parkeringsplads.

- Der kommer flere og flere biler til. Da jeg boede her i starten, var det ikke det store problem. Det kom lige så stille, siger Orla Fisker til TV2 ØSTJYLLAND.

Orla mener, at politikerne på rådhuset længe har vidst, at der har været parkeringsproblemer i midtbyen, og derfor undrer han sig over, at der ikke bliver gjort noget ved det.

Selv er han dårligt gående, og derfor er han også afhængig af en parkeringsplads tæt på sit hjem.Det er ifølge Orla faktisk så slemt med parkeringspladserne, at han skal planlægge, hvornår han kommer hjem for at være sikker på, at han kan få en af de eftertragtede pladser.

- Der må kunne findes en løsning på det. Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være offentligt. Jo, det er muligt, men det skal i hvert fald være sådan, at dem der bor her, vi har mulighed for at holde her, siger Orla Fisker.

Flere p-pladser nær hjem

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), forstår godt Orla Fiskers frustration. Han mener, at der skal være flere parkeringspladser, dér hvor aarhusianerne bor – og ikke kun i de store parkeringshuse, der er placeret rundt omkring i byen.

- Parkeringshusene er rigtig gode for de handlende, men i forhold til vores beboere, er vi også nødt til at gøre noget. Det kræver naturligvis, at vi skal etablere flere parkeringspladser med den udvikling, byen har, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Parkeringsproblemerne i midtbyen skyldes blandt andet en ujævn fordeling af de eksisterende pladser. Mange af pladserne er nemlig samlet i store p-huse, der kan ligge kilometer fra aarhusianernes hjem.

Parkeringshuse står tomme

P-anlæggene under DOKK1, Bruuns Galleri, Scandinavian Center, Salling og Navitas udgør tilsammen 4.150 parkeringspladser. Det svarer til, at mere end hver tiende p-plads i midtbyen findes alene i de fem parkeringsanlæg.

Rundt regnet står halvdelen af disse p-pladser ledige. Og det er også et stort problem ifølge Bünyamin Simsek, der mener at udfordringen med p-husene skyldes dårlig tilgængelighed.

- Navitas er meget skjult. Det er ligefrem hemmeligt. Det er ikke særlig synligt. Derfor skal vi gøre det væsentligt mere synligt for trafikanterne at søge derned.

Ifølge Aarhus Kommune bor der i 69.570 i Aarhus midtby, og der er 34.900 parkeringspladser. Det svarer til, at der er en halv parkeringsplads til hver beboer.

P-anlæggene under Dokk1, Bruuns Galleri og Scandinavian Center har plads til 1000 biler hver, Salling omkring 700 og Navitas 450 pladser.Det svarer til at mere end hver 10. p-plads i midtbyen findes alene i disse 5 parkeringsanlæg.