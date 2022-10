Wammen spår: Vildt valg på vej

Det har i hvert fald været Nicolai Wammens tilgang.

Finansministeren satte sig onsdag ind i bilen og drønede direkte mod hjembyen Aarhus, hvor han blandt andet skal føre valgkamp de næste uger.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme hjem til Aarhus og Østjylland og få mødt en masse mennesker i de kommende uger. Fortælle, hvad jeg synes er vigtigt i forhold til at passe på vores velfærdssamfund, den grønne omstilling og selvfølgelig også, at vi lever i usikre tider, siger Nicolai Wammen.



Kan miste jobbet

Nicolai Wammen har været finansminister siden 2019. Men efter valgdagen den 1. november kan han være nødt til at skifte ministerbilen ud med cykel eller offentlig transport.

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få lov til at fortsætte mit arbejde. Men jeg ved også godt, at det er et arbejde, man har til låns, siger han og fortsætter: