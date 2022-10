Partier siger nej tak til bred regering

Det fyldte en stor del af statsministerens pressemøde, da hun udskrev valg, at hun og regeringen vender på en tallerken og nu vil gå efter en bred regering.

Og det bliver mildest talt ikke taget godt imod.

Venstres jakob Ellemann-Jensen er ikke klar på en regering over midten.

- Jeg går til valg på at blive Danmarks næste statsminister i en ny borgerlig – liberal regering, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V) på Venstres pressemøde efter valgudskrivelsen.



Samme lunke udmelding kommer fra Konservative, der ikke vil gå i regering med Socialdemokratiet.

- Vi kan godt lave aftaler sammen, men jeg kan ikke se os gå i regering sammen, siger formanden, Søren Pape Poulsen (K), på et pressemøde foran Storkespringvandet onsdag.



Pia Olsen Dyhr, SF's formand, ser også helst tingene fortsætte.

- Vi ønsker en fortsættelse af det flertal i centrum-venstre, vi har haft de seneste tre år og tre måneder. Det er et godt flertal for vores børn, for klimaet og naturen, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.



Inger Støjberg er også klar i spyttet.

- Nej, nej, nej. Jeg ser slet ikke for mig, at vi skal have regeringer hen over midten. Masser af samarbejde, men slet ikke hen over midten, siger Inger Støjberg, som er formand for Danmarksdemokraterne.

Var det et ekko?

Op til det seneste folketingsvalg forsøgte Lars Løkke at genvinde statsministerposten med et lignende budskab. Dengang gav det som bekendt ikke pote.

- Hun lød jo fuldstændig som et ekko af det, jeg selv sagde i sidste valgkamp. Dengang blev det hældt ned af brættet, men nu er hun så nået til samme konklusion, som jeg nåede for tre år siden. Så bedre sent end aldrig, siger Lars Løkke Rasmussen, der nu er formand for sit eget Moderaterne.



De Radikale står indirekte bag valgudskrivelsen ved at have truet med et mistillidsvotum. Og her er da også anderledes positive toner at spore.

- Så skal vi til valg. Vi ønsker os en bred sammenholdsregering. Glad for at Mette F ønsker det samme, skriver politisk leder Sofie Carsten Nielsen.