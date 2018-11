Ovartaci kapper navlestrengen: - Det er rigtig svært

- Det er på mange måder rigtig svært. Det bunder selvfølgelig i, at vi er vokset ud af det her sted. Vi kapper navlestrengen.

Mia Lejsted er museumsleder på Museum Ovartaci i Risskov.

Når weekenden er omme skal hun og resten af personalet pakke alle museets genstande i flyttekasser.

Der har absolut været en øget interesse for museet her den senere tid. Mia Lejsted, museumsleder, Museum Ovartaci.

26 er ansat på museet, og derudover hjælper en masse frivillige til på daglig basis.

Museets historie går helt tilbage til 1902-1940, hvor Albert Lund var forvalter på hospitalet.

Han samlede på genstande fra patienter, der skænkede dem til ham som tak for den interesse, han viste dem.

Både kælder og kvist har været tilholdssted for museet gennem årene, men søndag er det altså slut.

Museet genåbner til foråret på Katrinebjergvej.

Og i 2020 er det meningen, at den nuværende journalisthøjskole skal danne ramme for museet.

Slutter med særarrangementer

- Der har absolut været en øget interesse for museet her den senere tid, fortæller Mia Lejsted.

Og museet byder også på særarrangementer de sidste dage.

Tunnelerne er en slags blodårer, så det er en performance, hvor man leger med hele hjerterytmen i hospitalet. Mia Lejsted, museumsleder, Museum Ovartaci.

Fredag er der besøg af en guitarduo.

- Duoen har udvalgt seks værker de går i dialog med. Det er i stedet for en rundvisning. De fortolker simpelthen værkerne gennem musik, fortæller Mia Lejsted.

Søndag er der også lidt ekstra til opleveren for de besøgende.

- Nede i tunnelerne under hospitalet vil to lydkunstnere opfører en forestilling. Tunellerne er en slags blodårer, så det er en performance, hvor man leger med hele hjerterytmen i hospitalet, slutter Mia Lejsted.

"Frirummet"

Museum Ovartaci er også kendt for andet end selve udstillingerne.

I forbindelse med museet har der været et kreativt værksted, "Frirummet", hvor psykiatriske patienter har kunne arbejde med forskellige aktiviteter.

Det er for at give patienterne et frirum, hvor de kan tænke på andet end det at være syg. Lars Møller Pedersen (S), medlem af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midt.

Værkstedet flyttes i første omgang ikke med til hverken Katrinebjerg eller Olof Palmes Allé, men man vil prøve at få lignende tilbud op at køre andre steder, fx ved det nye psykiatriske hospital i Skejby.

Det fortalte Jacob Lærke (SF), der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midt til TV2 ØSTJYLLAND d. 16. august i år.

- Man kan ikke flytte værkstedet 1 til 1, men de kreative aktiviteter kan godt inkorporeres i nogle multifunktionelle rum, der ligger i tilknytning til alle sengeafsnit på Skejby, siger Jacob Klærke.

- Det er for at give patienterne et frirum, hvor de kan tænke på andet end det at være syg. Det er en investering i livskvalitet. Det vil være med til at reducere medicinforbruget og anvendelsen af tvang, siger Lars Møller Pedersen (S), medlem af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midt, som også står bag forslaget.

Forslaget vil koste en kvart million om året.

- Det, der koster penge, er at finde midlerne til noget personale til kreative tilbud på Skejby. Men på den her måde bliver værkstedet både for patienter, der har udgang, og dem, der ikke har udgang, siger Jacob Lærke.

Det næste skridt bliver, at udvalget bliver enige om forslaget.

- Der er ekstra penge i budgettet. Det her er et godt tilbud, som ikke koster ret meget, siger Jacob Klærke.

Herudover får psykiatriske patienter måske mulighed for kreative aktiviteter på et kommende åbent værksted i forbindelse med Museum Ovartaci, når museet flytter til Danmarks Journalist- og Mediehøjskole.

Ligesom der bliver mulighed for kreative aktiviteter i det nye Psykiatriens Hus, som bliver etableret i Marselisborg Centret. Det er et samarbejde mellem Region Midt og Aarhus Kommune. De to sidstnævnte tilbud er dog kun for patienter med udgangstilladelse.