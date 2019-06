Oprykkerne fra Silkeborg åbner Superligaen mod Brøndby

Silkeborg IF, der netop har sikret sig oprykning til landets bedste fodboldrække, åbner den kommende sæson i Superligaen ude mod Brøndby.

Der kom onsdag program for grundspillets 26 spillerunder i Superligaen.

Superligaen sparkes i gang i weekenden 12.-15. juli, og her skal silkeborgenserne altså en tur til Silkeborg Stadion.

I første spillerunde skal Randers FC ude mod Sønderjyske forsøge at forsætte de gode takter fra slutningen af sæsonen.

AGF skal en tur til Hobro, mens AC Horsens hjemme tager imod FC Nordsjælland.

Grundspillet har 20 spillerunder i efteråret 2019. De seks sidste runder afvikles i begyndelsen af foråret 2020, hvor de bedste klubber skal kæmpe om at komme i mesterskabsspillet.

Der vil også blive hård kamp for at undgå nedrykning. I den kommende sæson vil tre klubber rykke ned fra Superligaen, som skal skæres ned fra 14 til 12 hold.

Hele første spillerunde kan ses her:

Sønderjyske - Randers FC

FC Midtjylland - Esbjerg

Brøndby - Silkeborg

OB - FC København

AC Horsens - FC Nordsjælland

Hobro - AGF

Lyngby - AaB

01:46

VIDEO: Umiddelbart efter Silkeborg IF's oprykning i slutningen af maj ønskede musikeren Lars Lilholt (tv.) Mads Emil Madsen fra Silkeborg IF tillykke med sejren. For ni år siden trænede han ham i fodboldklubben Gl. Rye IF. Videoen er fra 25. maj 2019,