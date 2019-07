Nye venner, fællesskab og udvikling: Sommerlejr samler 300 spejdere

Det myldrer med både blå, røde og grønne tørklæder i en skov tæt ved Skanderborg.

I denne uge er mere end 300 spejdere fra hele Danmark nemlig samlet til én stor sommerlejr på Forlev Spejdercenter.

- Det fedeste ved lejren er helt klart det sociale, lyder det fra 16-årige Kristian Lund Hansen, der kommer fra Højfyns Spejderne fra Det Danske Spejderkorps.

- At være sammen med mine venner og alle de andre på lejren - og få nye venner, siger han.

Forlev Spejdercenter ligger lidt uden for Skanderborg. Centret består af cirka 27 tønder land og rummer mange forskellige spejder-faciliteter. Og så kan centret bruges af alle spejdere - uanset hvilket korps man tilhører.

Kristian Hansen er taget på lejr med 21 spejdere fra sin gruppe - blandt andet også med sin mor, Pia Hansen.

Hun har været spejder i 43 år og har været frivillig leder, siden hun var 16.

- Jeg synes, det er sjovt. Og så vil jeg gerne videregive nogle gode oplevelser til børnene, siger hun.

Handler også om at udvikle mennesker

Onsdag har været fællesdag for alle spejderne.

Men lejren går altså hovedsageligt ud på, at hver af de 15 spejdergrupper selv tilrettelægger deres eget program. Og her kan de så bruge Forlev Spejdercenters faciliteter.

KFUM-spejderne fra Skjoldhøj har bl.a. valgt at benytte sig af klatrevæggen, hvor formiddagen stod på mælkekasse-klatring.

- Det er sjovt. Men man får også lidt sommerfugle i maven, når man kommer op til toppen, siger 11-årige Storm Valentin, der slog rekord med at balancere på hele 22 mælkekasser.

På sommerlejren kan spejderne både bruge klatrevæg, smede teltpløkker, bygge vandland og tømrerflåde.

Ifølge en af gruppens ledere, Lasse Simonsen, handler det først og fremmest om at have det sjovt.

Men formålet er også at udvikle de unge mennesker.

- Altså til bedre og dygtige mennesker. Til nogle der kan tage hensyn til andre, hjælpe hinanden og hjælpe verden, siger han.

Og spørger man 11-årige Storm Valentin, kan han også tage en læring med sig derfra.

- At man skal holde sammen. Og man skal også kunne stole på hinanden, siger han.

11-årige Karoline: - Det er fedt at presse sig selv

Mange genkender nok spejderne for deres uniform, hvor der ofte sidder en masse mærker på.

Og det gør der i dén grad også hos 11-årige Karoline Thygesen fra Munkebo-spejderne. Sidste år fik hun nemlig kæmpet sig til det såkaldte "skirty-mærke".

Altså et mærke man opnår ved at gå med nederdel til alle spejderarrangementer i et helt år - dog måtte hun godt have bukser på indenunder, hvis det var nødvendigt.

- Det (mærket, red.) er jeg rimelig glad for. Man presser sig selv rigtig meget, og det er fedt, siger hun.

11-årige Karoline Thygesen er stolt af sit "skirty-mærke". Lige nu kæmper hun for "tørklæde-mærket", så hun også kan få det på spejderuniformen.

Næste udfordring for Karoline Thygesen er allerede sat i gang. Nu går hun benhårdt efter tørklæde-mærket, hvor man skal gå med sit spejder-tørklæde i et helt år.

- Det er gået rigtig godt (indtil videre, red.). Der var én gang, hvor jeg tillod mig at springe over, fordi min søster havde konfirmation, siger hun og tilføjer dog:

- Men jeg har haft det på til ét bryllup og tre konfirmationer.

