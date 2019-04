Nu skal Silkeborg have den helt store (na)tur

- I dag vender vi naturen, søerne og skovene, ryggen. Det er der, vi har vores veje, og hvor vores biler holder parkeret. Det er en investering værd, at lave det om til nogle bynære, grønne oaser.

Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum (V) kan godt se paradokset i, at Silkeborgs smukke natur ikke syner mere i bybilledet, og det skal der nu gøres noget ved.

Det projekt kommer arkitekterne fra Team EFFEKT til at stå for. De har netop vundet den arkitektkonkurrence, som Silkeborg Kommune i samarbejde med Real Dania startede i september 2018.

'Naturen skal ind i byen, og bylivet ud i naturen', er visionen fra Team EFFEKT.

Et nyt og større Museum Jorn skal være byens vartegn. I hvert fald hvis planerne fra Team EFFEKT føres ud i livet.

Vinderholdets plan skal styrke fortællingen om Silkeborg som Danmarks selvudnævnte Outdoor Hovedstad. Helt centralt i planen er, at Søvej skal flyttes, så den fremover går bagom rådhuset.

- Det giver os mulighed for at få bilerne væk fra søfronten, så vi i stedet kan få mennesker derned med direkte adgang til de grønne områder og vandet, siger plan- og byggechef for Silkeborg Kommune, Trine Skammelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et nyt og større Museum Jorn skal være byens vartegn. Der skal være kultur- og sportsaktiviteter langs bredden af Silkeborg Langsø. Der skal bygges et nyt kulturhus på Havnen (her skal Hjejlen i øvrigt også holde til).

Planen fra Team EFFEKT skal nu finjusteres til en egentlig udviklingsplan for området. Udviklingsplanen skal godkendes i Silkeborg Byråd til efteråret. Derefter skal der udarbejdes lokalplan for områderne.

Det giver nok sig selv, at den plan, Team EFFEKT har for Silkeborg, ikke er billig. Ifølge Steen Vindum kommer det samlede projekt formentlig til at koste mellem en og to milliarder.