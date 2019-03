Nu er det vedtaget: Politikere investerer i pingvinanlæg

Opdateret: Tidligere fremgik det i artiklen, at Norddjurs Kommune skal spare 460 mio. kr. over en fireårig periode. Det er ikke korrekt. Tallet er 392 mio. kroner. Det er nu blevet rettet.

Norddjurs Kommunes økonomi har aldrig været så presset, som den er lige nu, og de står netop nu overfor historiske besparelser.

På trods af det har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet, at de vil bruge penge på et nyt pingvinanlæg og andre opgraderinger i Kattegatcentret.

Det vedtog de på et møde tirsdag aften, hvor 20 stemte for og syv stemte i mod.

Det handler om at udvikle hele centret med blandt andet skoletjenester og forbedring af forhold for hajerne. Jan Petersen (S), borgmester Norddjurs

Vi har sagt ja til at bruge penge på det. Det er en udviklingsmulighed for turismen. Det vil vi gerne udvikle og ikke afvikle, siger borgmester Jan Petersen (S) til TV2 ØSTJYLLAND, og fastslår, at pengene også går til renovering og skoletjeneste.

Udvikler hele centret

- Det handler om at udvikle hele centret med blandt andet skoletjenester og forbedring af forhold for hajerne, fortæller Jan Petersen.

Der er dog flere partier, der ikke er så begejstret for beslutningen. Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservativ og to ud af seks medlemmer fra Venstre stemte imod.

Kommunalbestyrrelsen har besluttet sig for at bruge penge på at renovere kattegatcentret.

Én af dem er Jens Meilvang, der er kommunalbestyrelsesmedlem fra Liberal Alliance i Norddjurs Kommune. De seneste tre uger har han brugt på at kæmpe imod.

- Jeg er ærgerlig over det. Jeg håbede til det sidste, at nogle uenige borgere ville få nogle af dem, der stemte for, til at ændre mening, siger Jens Meilvang.

Skal spare 392 millioner

Beslutningen er taget på trods af, at man i Norddjurs Kommune skal spare 392 millioner kroner i en fireårig periode.

- Med de besparelser burde kernevelfærden være højeste prioritet, så jeg er rigtig træt af beslutningen, siger han.

Det vil gavne hele lokalområdet, i forhold til at vi får tiltrukket nogle flere besøgende. Helle Hegelund Knudsen, direktør Kattegatcentret

Borgmester Jan Petersen er enig i den dårlige timing, men mener samtidig, at det er nu, der skal handles.

- Timingen er elendig, men døren er åben nu. Ellers bliver den lukket. Det vil vi ikke udsætte vores borgere for. Vi ved selvfølgelig godt, at det gør ondt, fortæller han.

I 2018 demonstrerede flere borgere mod besparelserne i Norddjurs Kommune.

Stod det til Jens Meilvang havde man i kommunen takket nej til tilbuddet og gjort alt for at udskyde investeringen.

Millioner til toetagers pingvincenter

Kattegatcentret vil gerne lave et to-etagers pingvinanlæg, der skal være Nordeuropas største, og det bliver nu en realitet.

- Det vil gavne hele lokalområdet, i forhold til at vi får tiltrukket nogle flere besøgende, siger Helle Hegelund Knudsen, der er direktør i Kattegatcentret i Grenaa, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foruden kommunens investering på 15 millioner kroner har to fonde sagt, at de vil betale 25 millioner kroner til centret.

Derudover betaler Grenaa Havn 5 millioner kroner til centret.

Kommunalbestyrrelsen har møde med fondene i begyndelsen i april, og herefter bliver det besluttet, hvornår de skal begynde på renoveringen.