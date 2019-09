Nej til bro over Samsø: - Den vil ødelægge for mange ting

Borgere fra Samsø, øvrige dele af Østjylland og fra Røsnæs ved Kalundborg var i dag samlet for første gang på Samsø.

De 20 mødedeltagere er alle modstandere af en Kattegatforbindelse, der går tværs over øen, og i dag skulle de finde en fælles strategi for, hvordan de kan stoppe en bro over Kattegat.

- Den vil simpelthen ødelægge for mange ting i forhold til, hvad den vil gavne, lyder det fra Morten Telling, der er fra Malling og repræsentant for Kattegatforbindelsen Nej Tak.

I alt har den tidligere regering og DF afsat 60 mio. kr. til undersøgelserne af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. I mandags var de første embedsfolk forbi øen, for at se den an og vurdere, hvor en eventuel Kattegatbro kan ligge.

Usikkerhed blandt samsingerne

Med en Kattegatforbindelse over Samsø vil en biltur mellem Aarhus og København tage omkring 2 timer og 20 minutter.

Men mens en bro vil forkorte rejsen for bilister mellem de to landsdele, vil den ødelægge alt for meget for øen, lød det på mødet i dag:

- Jeg tænker, at hvis vi får den forbindelse, så mister vi vores enart som ø. Og jeg har allerede snakket med mange som siger, at hvis den bro kommer, så har de slet ikke lyst til at bo på Samsø længere. Så flytter de herfra, siger Ulla Holm, formand for SF, Samsø Kommune.

Ulla Holm, formand for SF i Samsø Kommune frygter, at folk vil flytte fra Samsø, hvis Kattegatforbindelsen kommer til at gå henover øen.

Om broen kommer til at løbe henover øen, er endnu ikke sikkert. Men usikkerheden i sig selv har sat sig hos samsingerne:

- Den usikkerhed der ligger i: Hvor kommer den linje til at ligge? Det er jo ikke til at leve med for de mennesker, der bor i de områder. De skal gå i konstant usikkerhed omkring, hvor kommer den motorvej til at ligge, siger fra Morten Telling, repræsentant for Kattegatforbindelsen Nej Tak.

Han håber, at der bliver sat gang i en folkelig debat om emnet:

- Vi skal have modargumenter på banen også, så ikke det bare er sådan en lyserød drøm om en eller anden flot bro, der skal køre henover, siger Morten Telling.

Morten Telling, repræsentant for Kattegatforbindelsen Nej Tak, håber der kan blive sat gang i en folkelig debat om Kattegatforbindelsen.

Forundersøgelserne for Kattegatforbindelsen blev sat i gang i starten af 2019 og forventes at være færdig i løbet af 2021, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.