Endnu et skridt mod Kattegatbro: Embedsfolk ser Samsø an

En forbindelse over Kattegat mellem Østjylland og det vestlige Sjælland tog i dag endnu et skridt nærmere.

Folk fra blandt andet Sund og Bælt og Vejdirektoratet var nemlig på besøg for at besigtige Samsø og undersøge, hvor en mulig Kattegatforbindelse vil kunne tage plads.

- Vi kigger bredt. Både på det tekniske og miljømæssige. Vi er stadig i en opstartsfase og vil efterfølgende vurdere, hvordan vi kan tage mest muligt hensyn til natur, miljø og det omkringliggende bysamfund, siger Frederik Fisker, projektchef hos Sund og Bælt.

I alt har den tidligere regering og DF afsat 60 mio. kr. til undersøgelserne af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat.

Turen mellem Aarhus og København vil med Kattegat-forbindelsen blive forkortet fra 310 til 200 km, og bilisterne vil spare halvanden time.

- Vi vil binde Danmark sammen på en ny og anderledes måde og skabe liv i områder, der er stagneret, lød det fra den tidligere transportminister, Ole Birk Olesen (LA), i december 2018.

Ser Nordsamsø som usandsynligt

I kommunalbestyrelsen på Samsø er de langt fra lige så begejstrede som den tidligere transportminister.

Der er flere negative konsekvenser end positive, lød det fra borgmester Marcel Meijer (S) i december 2018.

- Det vil være positivt for bosætningen og erhvervslivet, men øen ville blive mindre attraktiv som turistmål. Og det ville blive noget andet at bo på Samsø, sagde borgmester, Marcel Meijer (S) og fortsatte:

- Vi har et nært samfund, hvor folk engagerer sig i hinandens liv. Det vil vi miste, hvis vi får mange pendlere. Det kan godt være, at det lyder nostalgisk, men det er sådan, vi har det, lød det fortsat fra borgmesteren.

Fra Samsø Kommune var i dag Søren Stensgaard, Teknisk Forvaltningschef, med som vært. Hans opgave var at vise delegationen rundt på øen og varetage kommunens interesserer undervejs. Mens hans gæster fortsat er ved at undersøge mulighederne, ser han det som usandsynligt, at forbindelsen vil løbe over Nordsamsø.

- Der er en hel del forskellige arealer, der er fredet og udlagt med beskyttelse, så jeg ser det ikke som sandsynligt, men i sidste ende er det selvfølgelig op til regeringen, siger Søren Stensgaard, Teknisk Forvaltningschef ved Samsø Kommune.

Vil tage hensyn til by og natur

Delegationens tur til Samsø er første trin i en større forundersøgelse af, hvad der er af muligheder for Kattegatforbindelsen på Samsø. I morgen skal gruppen besigtige Kalundborg, inden turen går til Jyllandssiden. Derudover undersøger gruppen også muligheden for at gå syd om Samsø og lave en kunstig ø der.

- Det har været enormt brugbart. Der er stor forskel på at kigge på et kort og se det i den virkelige verden, siger Frederik Fisker, projektchef hos Sund og Bælt, og fortsætter:

- Hvis forbindelsen skal køre over Samsø, er vi interesserede i, at det skal være så skånsomt som muligt. Vi er klar over, at der er særlige naturværdier, og vi vil tage hensyn til bysamfund, så det er så lidt generende som muligt, siger han.

Ifølge projektchefen er planen at involvere borgerne ved borgermøder, så snart der kan siges noget mere konkret om planerne for forbindelsen.

