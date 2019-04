Mulig påsat brand i Silkeborg

Brandvæsenet rykkede her til eftermiddag ud til en brand i et skur ved Sydbyhallerne i Silkeborg.

Cykelskuret brændte torsdag eftermiddag helt ned.

Det var ved Banedanmarks Bygning og Sydbyhallerne, at et cykelskur torsdag eftermiddag brændte ned. Foto: Google Maps

- Vi kan bekræfte, at vi har haft en brand nede ved Banedanmarks bygning. Der er tale om et helt nedbrændt skur, siger Ole Vanghøj, der er vagtchef for Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilskuere og forbipasserende blev holdt på behørig afstand, da brandvæsenet frygtede, at der kunne være gasflasker i skuret.

Brandvæsenet fik hurtigt branden under kontrol. Foto: Peter Erfurt - 24-7 News

Det lykkes brandvæsenet at dæmpe branden, så den ikke spredte sig til yderligere bygninger. Myndighedernes arbejde stoppede dog ikke der.

- Vi har en formodning om, at den er påsat, da der ikke er el-installationer. Det er, hvad mine kolleger er ved at undersøge nu, siger vagtchef for Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.