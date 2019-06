Landsby næsten fordobler sit indbyggertal over weekenden

Det er ikke sikkert, du har hørt om stedet før: Gylling. Navnet smager lidt af landbrug, men Gylling er en landsby med borgere, der har store kulturelle ambitioner på byens vegne.

- Jeg håber, vi får en endnu mere levende landsby. Det er et projekt, vi selv har sat i søen: Levende landsby 2020, så nu håber vi, der kommer mere liv herude på landet, siger Lars Larsen, der er formand for Gylling Kulturforening.

Ambitionerne har allerede båret frugt. For selvom Gylling ligger smukt derude, hvor kragerne vender, så har landsbyens frivillige kræfter formået at få folk udefra til at strømme til byens kulturarrangementer.

Både når der er metalkoncerter i forsamlingshuset og når Gylling inviterer til den årlige byfest, som finder sted i disse dage.

Forsamlingshuset i Gylling har ligget der i mere end 100 år, men har de seneste år dannet ramme om både gamer-weekends for teenagere og metalkoncerter, som også bliver besøgt af publikummer fra omkringliggende større byer.

Unge og gamle

Festen tiltrækker både trofaste gengangere som Per Larsen, der boet i Gylling hele sit liv og i år deltager for 72. gang og folk udefra.

- Hele sammenholdet i Gylling er helt ubeskrivligt. Man behøver ikke tage til Aarhus for at komme ud at opleve noget eller more sig. Her i lokalsamfundet kan vi også få noget op at stå og det synes jeg, er vigtigt, siger Per Larsen.

Gylling ligger omgivet af marker og skøn natur, men selvom landsbyen er lille, er der gang i den.

Toke Lindeskov og hans teenagedatter Klara Lindskov har taget turen fra Alrø syv kilometer fra Gylling for at deltage i festlighederne.

- Det er et hyggeligt arrangement, som de har lavet for at styrke lokalsamfundet og det vil vi gerne støtte op om, siger Toke Lindeskov.

- Til byfesten møder man alle mulige andre forskellige mennesker, så det er hyggeligt.

1000 byfestgæster

På overfladen ligner Gylling enhver anden småsøvnig flække. Her er omkring 650 indbyggere, en Dagli´ Brugs, en mølle, et Forsamlingshus og en lille skole. Og kører du gennem landsbyen en tilfældig torsdag, er det ikke usædvanligt, at se en traktor holde parkeret midt på hovedgaden.

Men Gylling er ikke som enhver anden søvnig flække. For der sker noget året rundt i den lille landsby. Metalkoncerter, gamerweekender og i disse dage Gylling Byfest. En årlig begivenhed som de seneste år er blevet så populær, at den tiltrækker folk fra hele nærområdet, sådan at Gylling i festdagene rummer op mod 1000 mennesker.

I mere end 80 år er der blevet holdt byfester i Gylling. Festlighederne begynder med banko for voksne og børn.

- Byen har et fantastisk sammenhold. Alt det her bliver muligt ved, at alle i byen giver et nap med, fortæller Lisbeth Juul, der selv bor i landsbyen, da TV2 ØSTJYLLAND lægger vejen forbi festteltet.

- Jeg synes, det er fedt, at der sker noget. Nu er det jo ikke en særligt stor by, så det er fedt, at der sker noget alligevel, supplerer hendes søn Jakob Juul Kierbye Jensen.

Gylling ligger ude på landet 1,5 kilometer fra K´kysten i den sydlige del af Odder Kommune

Overskud giver mere kultur

En populær byfest betyder økonomisk overskud og pengene går til at støtte andre kulturelle begivenheder i Gylling.

- Nu laver vi et stort kulturevent og det skulle gerne blive til flere. Vi støtter foreningernes videre kulturarbejde, så vi får så mange kulturevents som muligt her i byen og ude på landet, siger kulturforeningsforman Lars Larsen.

Overskuddet har tidligere betalt for nye vinduer og døre i byens forsamlingshus, som blandt andet huser gamingweekender og metalkoncerter. Og pengene har sørget for et hegn rundt om Dagli´ Brugsens populære legeplads, så børnene ikke render ud på gaden.

Igen i år håber formanden for Gylling Forsamlingshus, at få del i overskuddet fra byfesten.

- Vi vil utroligt gerne have to nye branddøre, fordi det vil betyde, at vi kan komme op på det maksimum antal personer, vi kan nå her i forsamlingshuset til vores metalkoncerter, som vi har stor succes med lige i øjeblikket, siger formand Morten Skak Ottosen.

- To nye branddøre ville betyde, at vi kan lukke 20 personer mere ind til koncerterne og dermed lave en lille skilling mere på koncerterne. Det vil betyde, at vi kan opgradere lidt på bands og så videre så det vil være helt fænomenalt.

Dagli´ Brugsen i Gylling har en rigtig lækker legeplads, som ligger lige ud til en vej og parkeringsplads. Med penge fra byfestens overskud har brugsuddeleren kunnet bygge et hegn rundt om legepladsen.