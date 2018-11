- Lad være med at tage billeder af mig i smug

View this post on Instagram

❌ OPRÅB ❌ Lad vær at rette jeres små mobillinser mod mig. Det er direkte ubehageligt og jeg bliver utilpas. I går havde jeg en absurd dårlig dag. Ingen søvn, angsten tonsede derud af, og jeg var bare generelt nedtrykt. Jeg skulle desværre med toget frem og tilbage til Aarhus i går, da jeg skulle på sygehuset. Efter flere øjeblikke, hvor jeg måtte stoppe op, trække vejret dybt og berolige mig selv, var det en kæmpe kamp for mig bare at sætte mig ind i toget på vej hjem. Ikke nok med det havner jeg i togvogn med denne pige, der synes det var helt ok at sidde og tage billeder af mig åbenlyst. Det var frygteligt. Jeg havde allermest lyst til at gå, finde et andet sted eller stå af på næste station, men det turde jeg heller ikke. Vil I ikke godt please stoppe jer selv, og lade vær med at tage billeder af mig (og andre) "i smug." Jeg vil hellere end gerne snakke med Jer, så kom hellere hen til mig, hvis I har nogle spørgsmål eller bare har lyst til at sludre lidt. Jeg skriver IKKE dette, for at få medlidenhed. Jeg skriver dette, for at få Jer til at forstå hvad det gør ved én når man får taget billeder i smug i offentligheden. Ikke kun mig, men også andre. Ligegyldigt hvilken henseende det bliver gjort i. Så stop og tænk en ekstra gang. Hvad hvis det var jer selv?