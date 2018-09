Kvinder i undertøj på strøget i Aarhus: Læs de mange reaktioner

Kroppe i alle former og størrelser. Både dem med og uden appelsinhud og strækmærker. Det er hvad TV2 ØSTJYLLAND sætter fokus på i oktober måned. Månedens tema går under navnet Selvglad, og det er netop det, det handler om – at omfavne kvindekroppen i alle dens afskygninger.

For få dage siden blev temaet proklameret på TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside med en video, der viser en stor gruppe af kvinder i undertøj ned gennem Aarhus’ gader. Det var noget, som satte mange forskellige reaktioner i gang hos brugerne.

- Søde pragtfulde piger, waauu det godt gået. Husk piger: det er ikke det ydre, der tæller, hvis i søger kæreste, det er det indre - i love it. Ønsker jer alt muligt godt, skriver Annette i tråden under videoen.

En noget anden reaktion kommer fra Linette, som skriver således:

- Så prøv at lade mænd gøre det samme, og hør et ramaskrig om, at det er ulækkert, det er det sku også med kvinder - ad føj!!!! Få noget tøj på!

Netop bemærkningen omkring kønnet er der flere, som har overvejet, da de så videoen.

- Hvis det havde været en flok overvejende overvægtige mænd, havde mange kvinder kaldt dem dovne, og skrevet “nej tak til ølvom”, osv. Mere end halvdelen af danskerne er overvægtige, det kunne lige så godt være dét de gjorde opmærksomhed på. Der er et problem med folkesundheden, generelt, både hos voksne og børn, skriver Helene.

Herligt eller ej?

Der er ligeledes flere i tråden, som ikke bryder sig om, at de store størrelser bliver normaliseret.

- Elsker jeres kroppe, men STOP med at prøve at gøre overvægt normalt og sige det er okay, skriver Frederik i tråden.

Men videoen mødes også af mange positive kommentarer.

- Herligt at de gør det. så kan alle se, hvordan kvinder ser ud. Alle er skønne uanset hvad, skriver Karin.

Og Lars bakker hendes synspunkt op.

- Det er sku dejligt at se i piger viser, hvordan piger i virkeligheden ser ud - dejligt.

Uanset om man er for eller imod den direkte fremstilling af forskellige størrelse kvindekroppe, så kan man, blot ved at kigge ned gennem kommentarsporet på videoen, fornemme, at fokusset giver stof til en god debat. TV2 ØSTJYLLAND opfordrer dog altid til, at debatten bliver ført i en god tone.

Selvglad forløber fra næste uge, og i løbet af hele oktober sætter TV2 ØSTJYLLAND fokus på den østjyske kvindekrop på alle vores platforme. Vi følger blandt andet fire kvinders kamp for at acceptere sin egen krop.

