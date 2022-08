Tyv fældet: Kvik knægt gav politiet supersignalement

Tirsdag eftermiddag hjalp en kvik dreng politiet til at kunne anholde en indbrudstyv i Skødstrup. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Drengen legede i en have, da han lagde mærke til en mand, som løb forbi ude på vejen. Forud for episoden havde politiet klokken 16.37 fået en anmeldelse om, at en mand var brudt ind i et hus på Grenåvej.

Et vidne havde på afstand set en mand slæbe en stol ud fra adressen og ind i en bil. Tyven var tilsyneladende blevet forstyrret, for han stak pludselig af fra stedet til fods. Og det var altså i løbet af den flugt, at drengen så tyven på fortovet.

Præcist signalement

Da drengen hørte, at politiet - som i mellemtiden var kommet til stedet - ledte efter en indbrudstyv, kunne han give et klart og præcist signalement af mandens udseende og det tøj, han havde på.

Politiet traf senere den 25-årige mand, som passede på signalementet. Tøjet havde han nået at skifte, men det blev senere fundet i et buskads i området.

Den 25-årige erkendte nu, at det var hans taske, og at det var ham, der havde begået indbruddet.

Han blev anholdt og sigtet, mens drengen nu bliver indstillet til en dusør for sin skarpsindighed og gode hjælp til politiet.