Se visionerne for de milliarddyre Kongelunden-planer

- Jeg glæder mig til at opleve, hvordan aarhusianerne kommer til at tage området til sig på ny, at mange flere får lyst til at bruge området og alt det, det kan, både nu og i fremtiden, siger Bundsgaard.

Tre firmaer dystede om sejren, og udover Kongelunden er også et nyt fodboldstadion en del af planerne for området. Salling Fondene og Lind Invest har samlet givet 500 millioner kroner til projektet.