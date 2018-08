Kom og se dit nye hospital: Åbent hus i Skejby i weekenden

Hvis du mangler en spændende søndagsaktivitet i weekenden, byder Aarhus Universitetshospital, Skejby ind med åbent hus - og en unik mulighed for at opleve nogle af hospitalets nye byggerier, inden de bliver taget i brug

- Vi vil gerne vise det frem, som vi er i gang med at bygge og tage i brug. Der er mulig for at få et look behind the scenes, fordi nogle af tingene endnu ikke er taget i brug. Vi kan vise steder, hvor vi normalt ikke vil tage en større gruppe mennesker ind, siger pressechef for Aarhus Universitetshospital Lars Elgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Søndag vil der blandt andet være rundvisning i det endnu uåbnede Dansk Center for Partikelterapi, der er den eneste af sin slags i Danmark. Partikelterapi er en skånsom og højt specialiseret strålebehandling mod kræft, som man i dag sender patienter til udlandet for at få.

- Vi er enormt stolte af det, der foregår og kommer til at foregå. Det handler blandt andet om, at vi tager noget af det aller nyeste teknologi i brug, men også at vi får mulighed for at skabe nogle bedre, mere sammenhængende patientforløb, fordi vi får samlet forskellige grupper på ét sted, siger Lars Elgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Mød køkkenchefen

Man kan også se det nye hospitalskøkken, der kommer til at levere mad til små 2500 patienter hver eneste dag. Køkkenchefen Bente Sloth vil fortælle om tankerne bag maden på hospitalet.

Med sine 4700 kvadratmeter er køkkenet et af landets største, og projektlederen bag byggeriet vil også fortælle om, hvordan man bygger så stort et køkken.

Der er også - og ikke mindst - mulighed for at møde nogle af de læger og sygeplejersker, som arbejder på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Det vil blandt andet ske gennem en række foredrag og stande.

- De står for behandling og forskning og ved rigtig meget om de forskellige sygdomme og behandlinger, de har med at gøre, lyder det fra pressechef Lars Elgaard.

Men hvad kan man forvente at få ud af et søndagsbesøg på det nye hospital?

- Vi håber for det første, at gæsterne får en god søndag og får set nogle af de ting, de ellers ikke ville se, men også at de får et indtryk af det sted, som de måske kan komme, og bliver trygge ved det, siger Lars Elgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er åbent hus i Skejby fra klokken 11 til klokken 15 på søndag. Her kan du se, hvor tingene specifikt foregår.

