Kina elsker Randers: Kopierer midtby seks steder i landet

Det var en stor historie for Randers, da kommunen sidste år kunne fortælle, at man ville bygge en tro kopi af Randers midtby i Kina.

Det viser sig nu, at historien er endnu større. I løbet af de kommende tre år vil et kinesisk konsortium bygge kopier af Randers midtby seks steder i Kina.

Det oplyser Randers Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Hyggelige temabyer i enormt land

Fredag er gravemaskiner gået i jorden i storbyuen Huainan, hvor den første kopi af Randers Rådhus skal bygges. Huainan har 3,5 millioner indbyggere, og byggeprojektet er på 95.000 m2.

- Det er en mulighed for at fremvise vores by og dens historie, og jeg tror, at det her vil gøre randrusianerne endnu mere stolte af deres by, siger borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan, indrømmet, være svært at se, men billedet her viser en byggeplads i den kinesiske storby Huainan. Her er man fredag påbegyndt arbejdet med at skabe en kopi af Randers midtby.

Ifølge borgmesteren bliver der tale om deciderede temabyer, hvor kinesiske turister blandt andet kan besøge rådhuset, Helligåndshuset og skøjte på en plast-skøjtebane, der leveres af et randrusiansk firma.

- Kineserne kan rigtig godt lide de mange middelalderhuse og små, krogede gader i vores midtby. Kina er et kæmpe stort land med rigtig mange store byer, og jeg tror, de synes, vores midtby er hyggelig, siger Torben Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kopierne af Randers Midtby kan give mere eksport til Kina, lyder det fra erhvervschef. Foto: Knud Erik Christensen, Colourbox

Kinesere har fået fritid

Det er det kinesiske konsortium FANS, der kommer til at skabe de kinesiske kopier af Randers. Konsortiet har købt byggeriet af den kinesiske stat for i alt 12 milliarder danske kroner.

Grunden til, at Kina vil skabe udgaver af Randers Midtby seks forskellige steder i Kina skal findes i landets fem-årsprogrammer. I det nye program vil Kina trække omverdenen tættere på.

Det handler også om et land, hvor indbyggerne har fået mere mere tid på hænderne, lyder det fra erhvervs- og udviklingschef i Randers Kommune, Dennis Jensen.

- I Kina har man en middelklasse, der er begyndt at få et fritidsliv, der minder om vores. De har været vant til at arbejde 70 timer om ugen og have fri en måned omkring nytår. Den øgede fritid betyder, middelklassen er begyndt at lede efter rekreative tilbud, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan blive eksport-eventyr

Erhvervs- og udviklingschefen ser flere muligheder i det kinesiske eventyr.

- Ud over at opføre bygninger fra Danmark kan det også være spændende at vise kineserne, hvad vi kan i Danmark. Vi er eksempelvis super gode til bygge huse med genanvendelige materialer, og vores virksomheder kan også noget særligt i forhold til spildevandshåndtering, siger Dennis Jensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det kan betyde, at vi får mere eksport til Kina. For en mellemstor virksomhed, som vi har rigtig mange af i Randers, er det aldrig nemt at få hul igennem til et stort marked, men her sparker vi døren ind.

Rejsebureauer med pakkerejser

Det er Randers Kommune, der har råderetten over, hvad der skal formidles i samtlige seks kinesiske kopier af Randers Rådhus. Planen er, at der i hvert rådhus skal være et rejsebureau, som sælger rejser til Skandinavien, og at alle pakkerejser indeholder mindst en overnatning og halvanden dag i Randers.

Det er samtidig meningen, at der skal være en såkaldt interkulturel væg i de enkelte rådhuse i Kina.

- Der vil være mange, der kommer og besøger rådhusene, og jeg vil gerne have en hel masse randrusianere til at lave nogle hilsener med deres smartphones, så kineserne kan se, hvad vi går og laver omme på den anden side af jordkloden, siger erhvervschefen i Randers Kommune, Dennis Jensen.

De seks kinesiske kopier af Randers Midtby er blot en brøkdel af det samlede antal temabyer, man vil udvikle og etablere i Kina.

Den kinesiske regering vil i en lang række større byer samlet udvikle og etablere 4980 tematiserede seværdighedsområder.

Udover udgaven i Huainan vil der komme kopier af Randers Midtby i byerne Yangzhou, Xingtai, Anqing, Hengyang og Zaozhuang.

