Her er det mest fantastiske fællesskab

Det er måske lidt specielt at begynde dagen med champagne og lagkage, men det skete her til morgen for medlemmer af Natur Retur, der fejrede, at de har vundet prisen på 100.000 kr. i konkurrencen Fantastiske Fællesskaber.

- Vi er så overraskede og meget glade, siger Line Beck, næstformand i Natur Retur.

Hun fortæller, at de 100.000 kr skal bruges på at renovere og udbygge den container, som fællesskabet har stillet op på arealet bag ved Godsbanen i Aarhus.

Der var lagkage og champagne fra morgenstunden, da medlemmer fra Natur Retur fik overrakt prisen som det mest fantastiske fællesskab.

Fra to til 6000

- Det her skal være et mødested for vores 15 frivillige og for vores arrangementer. Vi kan lave events her for vores deltagere, lave aftener med bål og højskolesang. Der kommer til at være udekøkken, bænke og tagterrasse, og det kommer til at sprudle af liv her, for omkring os kommer også alle mulige andre foreninger, fortæller Line Beck.

Bålaften og måneskinsbadning

Natur Retur startede for fire år siden, hvor to fyre gik en tur sammen.

De lavede en facebookgruppe, der i dag har over 6000 følgere, som bliver tilbudt arrangementer som lanternevandring, måneskinsbadning, svampeture og højskolesange omkring bålet.

Der kommer omkring 100 personer til deres arrangementer, som alle foregår i naturen omkring Aarhus og fremover også omkring pladsen på Godsbanearealet.

Næstformand Line Beck fra Natur Retur fik statuetten overrakt af de to dommere, Inga Vind, direktør på TV2 ØSTJYLLAND, og forfatter Sanne Søndergaard.

102 foreninger havde meldt sig til konkurrencen om at blive det mest Fantastiske Fællesskab 2019, og dommerne valgte fem fællesskaber ud til finalen.

Natur Retur fik derefter flest SMS stemmer og vandt præmien på 100.000 kr. Pengene er doneret af Tuborgfondet og Lokale- og Anlægsfonden.