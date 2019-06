Her er de 99 arter, du bør kende som voksen

De fleste af os kender en ræv, et egern og en hare. Men hvad er brun bjørnespinder eller leopardsnegl?

Det spørgsmål vil Naturhistorisk Museum i Aarhus og Danmarks Naturfredningsforening være med til at lære børn og unge i Danmark.

Derfor har de lanceret projektet ’99 arter du skal kende, før du bliver voksen’.

- Vi vil rigtig gerne have fascinationen af naturen tilbage i folkeskolens undervisning. Det hele er blevet meget teknisk, siger projektleder Emil Skovgaard Brandtoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Morten D.D. Hansen præsenterer her planten Engelsød på en temmelig dramatisk måde.

Underholdning på YouTube

Projektet er primært henvendt til børn i alderen 10-16 år, og derfor har Naturhistorisk Museum i Aarhus og Danmarks Naturfredningsforening også måtte gribe deres formidling lidt anderledes an, end de plejer.

Det betyder blandt andet, at de har fået lavet YouTube-videoer, hvor de forskellige arter og planter præsenteres.

Blandt værterne på videoerne er naturvejlederen Morten D. D. Hansen fra Naturhistorisk Museum.

- Børnene skal have et sprog omkring naturen, så de kan forstå den verden, de bevæger sig i. Det er en slags turistguide til naturen. Det er vigtigt, for ellers går vi bare i en verden af ingenting. Det gør dig glad, når du møder noget, du kan kende, i naturen. Pludselig er du med til en fest, hvor du kender en masse folk, forklarer han.

Der bliver bandet en del i denne præsentation af blishønen.

Lang liste blev skåret ned

I begyndelsen var 450 dyr og planter på den bruttoliste, der skulle skæres ned til 99.

Det kunne gøres ved hjælp af tre dogmer; Arterne skulle være nemme at kende, de skulle kunne findes de fleste steder, og så skulle de fortælle en god historie.

Derfor endte listen, som den gjorde.

- Det var faktisk ret svært at begrænse listen til 99 arter, siger Emil Skovgaard Brandtoft.

Det giver Morten D. D. Hansen ham ret i.

Oddsene er gode for, at du har aldrig har hørt mirabel blev beskrevet med så stor passion.

Men nu er det altså lykkes, og så er planen ellers, at de danske folkeskoler kan få glæde af materialet efter sommerferien. Og så håber de begge to, at eleverne kan lære noget nyt.

- Alt med klima og natur bliver hele tiden gjort til noget alvorligt, og det handler tit om verdens undergang. Nu kommer vi med et formidlingsmæssigt oprør, der opfordrer alle til at holde en fest over, at vi lever i en verden fyldt med liv, siger Morten D. D. Hansen.

Du kan se samtlige af de arter, som Naturhistorisk Museum i Aarhus og Danmarks Naturfredningsforening mener, man bør kende som voksen her: